Te przedmioty mogą Cię słono kosztować. Mandat nawet 100 tys. zł. Masz je w domu?
Polska stoi przed jedną z największych transformacji energetycznych w swojej historii. Komisja Europejska zapowiedziała, że w ciągu najbliższych 15 lat z europejskiego rynku całkowicie znikną kotły gazowe – zarówno z nowego budownictwa, jak i ze sprzedaży detalicznej. Zmiany uderzą bezpośrednio w ok. 2 miliony polskich gospodarstw domowych, które korzystają dziś z ogrzewania gazowego.
Dla wielu rodzin to szok – inwestowali w nowoczesne kotły zaledwie kilka lat temu, licząc na ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła. Tymczasem od 1 stycznia 2025 roku przestały obowiązywać dotacje i ulgi podatkowe na kotły gazowe, a za kilka lat nie będzie ich można nawet legalnie instalować w nowych budynkach.
Do 2040 gaz ma zniknąć całkowicie
Harmonogram zmian jest bezwzględny:
-
2025 – koniec dotacji i ulg dla kotłów gazowych
-
2030 – zakaz montażu kotłów na paliwa kopalne w nowych domach
-
2040 – całkowity zakaz sprzedaży i produkcji kotłów gazowych
Oznacza to, że obecne urządzenia będzie można użytkować jeszcze przez jakiś czas, ale jeśli po 2040 roku kocioł się zepsuje – właściciel nie będzie miał możliwości zakupu nowego. Zamiast tego będzie zmuszony przejść na pompę ciepła, system elektryczny lub inne bezemisyjne źródło ciepła.
Ogromne koszty dla milionów rodzin
Największy problem dotyczy finansów. Koszt przejścia na pompę ciepła z niezbędnymi modernizacjami wynosi dziś od 80 do nawet 150 tysięcy złotych. Wymiana kotła to tylko początek – trzeba będzie zmodernizować całą instalację grzewczą, poprawić izolację domu, a często także zmienić instalację elektryczną.
Wzrost cen gazu dodatkowo pogłębia problem:
-
Od lipca 2024 gaz podrożał o 17%,
-
Od stycznia 2025 taryfy dystrybucyjne wzrosną o 25%,
-
A od 2027 roku dojdą opłaty ETS2 – dodatkowe 1200 zł rocznie za emisję CO₂.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli ogrzewasz dom gazem – musisz już dziś przygotować się na nadchodzące zmiany. Warto zacząć śledzić programy dotacyjne, planować modernizację systemu grzewczego i rozważyć instalację systemu hybrydowego (np. kocioł + pompa ciepła). W przeciwnym razie – możesz zostać z rachunkami, których nie udźwigniesz.
Unia Europejska nie zostawia złudzeń: gaz ma zniknąć z naszych domów. A to oznacza nie tylko konieczność zmiany przyzwyczajeń, ale też olbrzymie koszty. Własny kocioł gazowy, który jeszcze kilka lat temu był symbolem nowoczesności, już niedługo może stać się niewymienialnym złomem. Kto nie przygotuje się na czas – zapłaci podwójnie.
