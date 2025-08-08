Te robaki ma w domu większość Polaków. W ten sposób szybko się ich pozbędziesz
Rybiki cukrowe to małe, srebrzyste owady, które lubią ciemne i wilgotne miejsca. Najczęściej spotkasz je w łazience, kuchni, piwnicy czy w szafkach z żywnością. Nie gryzą ludzi ani zwierząt, ale mogą uszkadzać książki, papiery, tapety czy tkaniny.
Dlaczego pojawiają się w domu
- Wysoka wilgotność powietrza (powyżej 75%)
- Ciepłe miejsca (ok. 25–30°C)
- Dostęp do pożywienia: resztki jedzenia, okruszki, skrobia w papierze i tkaninach
Jak skutecznie pozbyć się rybików
- Obniż wilgotność – użyj osuszacza powietrza lub częściej wietrz pomieszczenia.
- Usuń kryjówki – uszczelnij listwy przypodłogowe, szczeliny w podłodze i ścianach.
- Sprzątanie – regularnie odkurzaj, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
- Naturalne pułapki – skórki z cytryny, ogórka lub mieszanka mąki z cukrem w małych pojemnikach.
- Środki chemiczne – preparaty owadobójcze w sprayu lub proszku, stosowane zgodnie z instrukcją.
Jak zapobiegać powrotowi rybików
- Utrzymuj suchą łazienkę i kuchnię.
- Przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach.
- Regularnie czyść wentylację.
Jeśli zauważyłeś małe, srebrne owady biegające po łazience lub kuchni, to znak, że w domu jest zbyt wilgotno i ciepło. Dzięki prostym metodom – od wietrzenia, przez uszczelnianie, po naturalne pułapki – można szybko zmniejszyć ich populację i zapobiec ponownemu pojawieniu się. Kluczem jest systematyczność i dbanie o warunki, które nie sprzyjają owadom.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.