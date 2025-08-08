Te robaki ma w domu większość Polaków. W ten sposób szybko się ich pozbędziesz

8 sierpnia 2025 15:27 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rybiki cukrowe to małe, srebrzyste owady, które lubią ciemne i wilgotne miejsca. Najczęściej spotkasz je w łazience, kuchni, piwnicy czy w szafkach z żywnością. Nie gryzą ludzi ani zwierząt, ale mogą uszkadzać książki, papiery, tapety czy tkaniny.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego pojawiają się w domu

  • Wysoka wilgotność powietrza (powyżej 75%)
  • Ciepłe miejsca (ok. 25–30°C)
  • Dostęp do pożywienia: resztki jedzenia, okruszki, skrobia w papierze i tkaninach

Jak skutecznie pozbyć się rybików

  1. Obniż wilgotność – użyj osuszacza powietrza lub częściej wietrz pomieszczenia.
  2. Usuń kryjówki – uszczelnij listwy przypodłogowe, szczeliny w podłodze i ścianach.
  3. Sprzątanie – regularnie odkurzaj, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
  4. Naturalne pułapki – skórki z cytryny, ogórka lub mieszanka mąki z cukrem w małych pojemnikach.
  5. Środki chemiczne – preparaty owadobójcze w sprayu lub proszku, stosowane zgodnie z instrukcją.

Jak zapobiegać powrotowi rybików

  • Utrzymuj suchą łazienkę i kuchnię.
  • Przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach.
  • Regularnie czyść wentylację.

Jeśli zauważyłeś małe, srebrne owady biegające po łazience lub kuchni, to znak, że w domu jest zbyt wilgotno i ciepło. Dzięki prostym metodom – od wietrzenia, przez uszczelnianie, po naturalne pułapki – można szybko zmniejszyć ich populację i zapobiec ponownemu pojawieniu się. Kluczem jest systematyczność i dbanie o warunki, które nie sprzyjają owadom.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl