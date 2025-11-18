Te urządzenia znikną z Twojego domu. Surowy unijny zakaz
To już pewne – Unia Europejska rozpoczęła największą transformację energetyczną w historii. Nowe przepisy sprawią, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat z polskich domów znikną wszystkie urządzenia zasilane gazem i paliwami kopalnymi.
Od jutra wchodzimy w erę zmian, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nierealne. Decyzje Komisji Europejskiej oznaczają, że każdy właściciel domu w Polsce będzie musiał przygotować się na stopniowe odejście od gazu i paliw kopalnych. Proces został już uruchomiony i obejmie trzy główne etapy: ograniczenie dotacji, zakaz montowania urządzeń na paliwa kopalne w nowych budynkach oraz całkowite wycofanie pieców gazowych w istniejących domach. To transformacja, jakiej w Europie jeszcze nie było.
Pierwsze zmiany odczujemy już w 2025 roku. Rząd nie będzie mógł dofinansowywać zakupu nowych pieców gazowych, a programy wsparcia zostaną skierowane wyłącznie na rozwiązania hybrydowe i odnawialne źródła energii. Kolejny przełom nadejdzie w 2030 roku, gdy wszystkie nowe budynki w UE będą musiały spełniać standard zeroemisyjności. Oznacza to całkowity zakaz montażu kotłów gazowych i urządzeń olejowych. Jedynymi akceptowalnymi systemami ogrzewania będą pompy ciepła, fotowoltaika oraz ogrzewanie elektryczne. Do 2040 roku obowiązek wymiany obejmie również istniejące budynki. Nawet nowoczesne piece gazowe, które dziś uznaje się za ekologiczne i ekonomiczne, przestaną być zgodne z prawem. To scenariusz, który dotknie niemal wszystkie polskie gospodarstwa domowe.
Zmiany będą odczuwalne dużo szybciej także w portfelach. System ETS2, obejmujący opłaty za emisję gazów cieplarnianych, spowoduje wzrost cen gazu już w 2027 roku. Eksperci szacują, że rachunki mogą wzrosnąć nawet o 40 procent, co w praktyce oznacza kilka tysięcy złotych więcej rocznie dla przeciętnej rodziny. Wiele osób, które w ostatnich latach wymieniły stare kopciuchy na nowoczesne piece gazowe, czuje się dziś zdezorientowanych. Jeszcze niedawno rząd intensywnie promował gaz jako czyste i przyszłościowe źródło energii. Teraz okazuje się, że urządzenia kupione z dotacjami za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych trzeba będzie wymienić znacznie szybciej, niż komukolwiek się wydawało.
Komisja Europejska jest jednak jednoznaczna. Żadne państwo członkowskie nie zostanie zwolnione z obowiązku modernizacji systemów grzewczych, a cała UE musi osiągnąć neutralność budynków według wspólnego harmonogramu. Polska, podobnie jak inne kraje, będzie musiała wprowadzić krajowe przepisy dopasowane do europejskich wytycznych, a to oznacza realną presję na właścicieli domów, wspólnoty i samorządy.
Eksperci doradzają, aby nie czekać na ostatni moment. Modernizacja będzie nieunikniona, a rozłożenie inwestycji na kilka lat może znacznie zmniejszyć obciążenie finansowe. Najczęściej wskazywane rozwiązania to pompa ciepła połączona z fotowoltaiką, kompleksowe ocieplenie budynku, wymiana okien oraz budowa systemów hybrydowych, które pozwolą na stopniowe przechodzenie z gazu na prąd i OZE. Choć koszty mogą sięgać nawet 150 tysięcy złotych dla jednego domu, zwłaszcza przy pełnej modernizacji energetycznej, alternatywą jest pozostanie z instalacją, która w perspektywie kilku lat będzie niezgodna z prawem, coraz droższa w eksploatacji i trudna do utrzymania.
Dla Ciebie oznacza to konieczność dokładnego sprawdzenia, jaki system grzewczy masz obecnie, jakie modernizacje będą konieczne i ile czasu może Ci zostać na ich wykonanie. Warto zacząć od audytu energetycznego, kontaktu z lokalnymi instalatorami i prześledzenia dostępnych programów dotacyjnych, które mogą pokryć nawet znaczną część kosztów. Warto też obserwować, jak rząd będzie dostosowywał krajowe programy pod nowe wymogi unijne, bo od tego zależeć będzie poziom wsparcia dla rodzin.
Jedno jest pewne: koniec ery gazu w Polsce staje się faktem. Ostatni płomień w kotłowniach zgaśnie szybciej, niż myśleliśmy, a modernizacja przestanie być wyborem i stanie się obowiązkiem. Jeśli chcesz uniknąć stresu, nagłych kosztów i pośpiechu, najlepiej przygotować się na te zmiany już teraz i zaplanować modernizację krok po kroku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.