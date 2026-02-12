Te zawody mogą zniknąć jako pierwsze. AI zmienia rynek pracy w Polsce
Sztuczna inteligencja i robotyzacja coraz szybciej zmieniają polski rynek pracy. Według analiz nawet 3,7 mln osób pracuje dziś w zawodach szczególnie narażonych na wpływ nowych technologii, a w latach 2026–2027 część stanowisk może znacząco zmienić swój charakter lub zniknąć w dotychczasowej formie.
Najbardziej zagrożone zawody w Polsce w latach 2026–2027 i później. Gdzie AI i roboty zmienią rynek pracy
Automatyzacja, robotyzacja i rozwój sztucznej inteligencji coraz silniej wpływają na strukturę zatrudnienia w Polsce. Technologie cyfrowe przejmują zadania powtarzalne, administracyjne i analityczne, co zmienia sposób funkcjonowania firm oraz oczekiwania wobec pracowników. Z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że nawet 3,7 mln osób pracuje dziś w zawodach szczególnie narażonych na wpływ AI, co pokazuje skalę nadchodzących zmian.
Kto jest najbardziej zagrożony?
Najbardziej podatne na automatyzację są zawody, w których dominują rutynowe procedury, praca na dokumentach oraz powtarzalna analiza danych. W tej grupie znajdują się przede wszystkim stanowiska administracyjne, księgowe i finansowe, a także część profesji prawniczych i analitycznych. Sztuczna inteligencja coraz skuteczniej przygotowuje raporty, analizuje umowy, zestawia dane i wspiera procesy decyzyjne, co ogranicza zapotrzebowanie na tradycyjne role back office.
Administracja i obsługa klienta pod presją
Szczególnie widoczne zmiany zachodzą w administracji biurowej oraz obsłudze klienta. Systemy do automatyzacji obiegu dokumentów, fakturowania czy archiwizacji danych przejmują dużą część zadań wykonywanych dotąd przez pracowników. W call center coraz częściej stosowane są boty głosowe i czaty oparte na AI, które obsługują podstawowe zapytania klientów, skracając czas reakcji i obniżając koszty operacyjne.
Te procesy nie oznaczają natychmiastowego zniknięcia wszystkich miejsc pracy, ale prowadzą do stopniowego zmniejszania liczby etatów oraz zmiany charakteru obowiązków.
Kogo zastąpi robot, a kogo sztuczna inteligencja?
Robotyzacja najmocniej wpływa na przemysł, logistykę i magazyny. Roboty przejmują zadania fizyczne, powtarzalne i wymagające precyzji, takie jak pakowanie, sortowanie czy obsługa linii produkcyjnych. W Polsce, jako jednym z ważniejszych zapleczy produkcyjnych Europy, ten trend może być szczególnie odczuwalny w regionach o dużym udziale przemysłu.
Z kolei sztuczna inteligencja oddziałuje głównie na zawody umysłowe. AI przejmuje analizę danych, tworzenie standardowych dokumentów, obsługę prostych spraw prawnych czy wstępną analizę finansową. Najbardziej narażone są stanowiska, w których praca opiera się na schematach i regułach możliwych do zaprogramowania.
Według analiz OECD blisko połowa zawodów w Polsce może w różnym stopniu odczuć skutki automatyzacji. W większości przypadków nie oznacza to całkowitej likwidacji stanowisk, lecz istotną zmianę zakresu obowiązków. Coraz większe znaczenie mają kompetencje cyfrowe, umiejętność pracy z danymi oraz zdolność do współpracy z systemami opartymi na AI. Eksperci zwracają uwagę, że szczególnie wrażliwe są regiony o dużym udziale administracji i przemysłu, natomiast w dużych miastach systematycznie rośnie popyt na specjalistów IT, analityków danych i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.
Nie tylko zagrożenia
Automatyzacja nie jest wyłącznie źródłem ryzyka dla rynku pracy. Wraz z zanikiem części tradycyjnych zawodów pojawiają się nowe role, związane z projektowaniem, wdrażaniem i nadzorowaniem systemów AI. Rosnące znaczenie mają zawody związane z bezpieczeństwem cyfrowym, analizą danych, zarządzaniem transformacją technologiczną oraz edukacją cyfrową.
Kluczowym wyzwaniem staje się tempo przekwalifikowania pracowników. Bez inwestycji w szkolenia i edukację różnice między osobami posiadającymi nowoczesne kompetencje a resztą rynku pracy mogą się pogłębiać.
Najbliższe lata przyniosą głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce. Najbardziej zagrożone są zawody oparte na rutynie i powtarzalności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Jednocześnie rośnie znaczenie elastyczności, uczenia się przez całe życie oraz umiejętności współpracy z technologią. To właśnie te kompetencje mogą w dłuższej perspektywie decydować o stabilności zawodowej.
