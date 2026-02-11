Tego nie wolno robić zimą na działce. Mandat może wynieść nawet 1000 zł
Zimą wielu działkowców odwiedza swoje ogródki tylko sporadycznie, ale przepisy ROD obowiązują przez cały rok. W czasie mrozów szczególnie łatwo naruszyć regulamin – za spalanie odpadów, nocowanie w altanie czy pozostawienie zwierząt w nieogrzewanym domku grożą kary sięgające nawet 1000 zł.
Choć ogródki działkowe kojarzą się głównie z sezonem wiosenno-letnim, przepisy regulujące ich użytkowanie obowiązują przez cały rok. Zimą część działkowców nadal odwiedza swoje działki, jednak w czasie mrozów trzeba szczególnie uważać. Regulamin ROD oraz przepisy ustawowe przewidują szereg zakazów, których naruszenie może skończyć się mandatem, a w skrajnych przypadkach nawet wypowiedzeniem umowy dzierżawy.
Zimowe użytkowanie działki a regulamin ROD
Zimą na działkach ROD nie wprowadza się nowych przepisów, ale to właśnie w tym okresie częściej dochodzi do ich naruszeń. Niskie temperatury zwiększają ryzyko pożarów i zagrożeń dla zdrowia, dlatego zarządy ogrodów oraz służby zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie regulaminu.
Działkę można odwiedzać w celach rekreacyjnych, takich jak spacer, dokarmianie ptaków, kontrola zabezpieczenia roślin czy odśnieżanie alejek. Są jednak czynności, które zimą są bezwzględnie zakazane.
Najważniejsze zakazy na działkach ROD
Jednym z podstawowych zakazów jest spalanie odpadów, w tym także odpadów roślinnych. Dotyczy to każdego okresu w roku, jednak zimą ryzyko pożaru jest szczególnie wysokie. Zamrożone instalacje wodne utrudniają gaszenie ognia, co może doprowadzić do poważnych strat.
Zakazane jest również używanie otwartego ognia na terenie działki. Dotyczy to m.in. palenisk, prowizorycznych piecyków czy ognisk rozpalanych w altanach i na zewnątrz.
Przepisy zabraniają także stałego lub czasowego zamieszkiwania w altanach działkowych. Meldunek na działce jest niedozwolony, a nocowanie może mieć miejsce jedynie sporadycznie i w cieplejszym okresie roku. Zimą takie zachowanie jest uznawane nie tylko za naruszenie regulaminu, ale także za zagrożenie dla zdrowia i życia.
Kolejny istotny zakaz dotyczy pozostawiania zwierząt w nieogrzewanych altanach lub domkach. Dotyczy to zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich. W przypadku bezdomnych kotów dopuszczalne jest natomiast ustawianie ocieplanych budek i zapewnianie im pożywienia oraz wody.
Warto też pamiętać, że wiele zarządów ROD na okres zimowy zamyka bramy wjazdowe, często od listopada do końca lutego. Ograniczenie dostępu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jest sygnałem, by unikać wizyt w czasie silnych mrozów.
Fakty i tło sprawy
Zasady korzystania z działek ROD wynikają z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz regulaminów uchwalanych przez Polski Związek Działkowców. Przepisy te obowiązują niezależnie od pory roku, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz porządku na terenie ogrodów.
Zimą zarządy ROD częściej reagują na zgłoszenia dotyczące spalania odpadów, nielegalnego zamieszkiwania czy używania urządzeń grzewczych w altanach. To właśnie te naruszenia najczęściej kończą się interwencjami i sankcjami.
Jakie kary grożą działkowcom?
W przypadku naruszenia regulaminu zarząd ROD może zastosować środki porządkowe, a przy powtarzających się naruszeniach nawet wypowiedzieć umowę dzierżawy działki.
Dodatkowo nagminne łamanie przepisów może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie. W takiej sytuacji grożą mandaty w wysokości od 100 do 1000 zł. W skrajnych przypadkach sąd może orzec także karę ograniczenia wolności lub aresztu.
Co to oznacza dla działkowca?
Zimą warto ograniczyć pobyt na działce do niezbędnych czynności i bezwzględnie przestrzegać regulaminu ROD. Zakazy dotyczące ognia, spalania odpadów, nocowania czy trzymania zwierząt nie są martwymi przepisami. Ich naruszenie może mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne.
Działkowcy powinni też zapoznać się z decyzjami swojego zarządu, zwłaszcza w zakresie zamykania bram i zasad poruszania się po terenie ogrodu w okresie zimowym.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
- Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
- Informacje publikowane przez zarządy ROD i portale branżowe dotyczące ogrodów działkowych
