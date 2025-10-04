Tego nikt się nie spodziewał! Przerażający trend w polskich galeriach handlowych
Polskie sklepy zmagają się z gwałtownym wzrostem przestępczości, który w pierwszych miesiącach 2025 roku przybrał niespotykaną dotąd skalę. Dane Policji ujawniają drastyczny wzrost liczby kradzieży, szczególnie w dużych galeriach handlowych, które stały się głównym polem działania złodziei. Choć wcześniej notowano stopniowy spadek tego typu zdarzeń, obecne statystyki wskazują na odwrócenie trendu i powrót do rekordowych poziomów przestępczości sklepowej. Coraz więcej przypadków przekracza granice zwykłego wykroczenia, stając się przestępstwami zagrożonymi karą więzienia.
Galerie handlowe na celowniku złodziei
Z policyjnych danych wynika, że od stycznia do marca 2025 roku zarejestrowano ponad 9200 kradzieży sklepów o wartości przekraczającej próg wykroczenia. To o 151 przypadków więcej niż rok wcześniej. Choć liczba drobnych kradzieży spadła, przestępcy coraz częściej decydują się na kradzieże towarów o wyższej wartości – ryzykując więcej, ale też więcej zyskując.
Najczęściej giną kosmetyki, chemia gospodarcza i perfumy – produkty drogie, małe i łatwe do ukrycia. W pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano aż 4843 przypadki kradzieży tej grupy towarów. Na drugim miejscu znalazła się żywność (1991 przypadków), a na trzecim – alkohol (1547). Policjanci zauważają, że szczególnie wzrosła liczba kradzieży jedzenia – to sygnał, że coraz więcej osób zmaga się z problemami finansowymi.
Sklepy i stacje benzynowe pod presją
Najwięcej kradzieży ma miejsce w dużych centrach handlowych – od stycznia do marca odnotowano tam aż 47 tysięcy przypadków. Mniejsze sklepy padły ofiarą 9773 kradzieży, a stacje paliw – ponad 9500. W każdym z tych miejsc przestępcy wykorzystują brak ochrony lub nieuwagę obsługi.
Choć duże sklepy inwestują w systemy monitoringu i czujników, złodzieje wciąż znajdują nowe sposoby na ominięcie zabezpieczeń. W ostatnich miesiącach głośno było o przypadkach kradzieży dronów, elektroniki i markowej odzieży. W Garwolinie policjant po służbie ujął dwóch mężczyzn, którzy w galeriach wynosili sprzęt elektroniczny w torbach z zabezpieczeniem magnetycznym. Ich łup przekroczył 2500 złotych – teraz grozi im do 5 lat więzienia.
Nowoczesne technologie kontra spryt przestępców
Eksperci podkreślają, że wzrost liczby poważnych przestępstw to efekt rosnącego profesjonalizmu złodziei. Według Katarzyny Hamal z firmy Seris Konsalnet coraz więcej kradzieży kwalifikuje się jako przestępstwa, a nie wykroczenia. To znaczy, że sprawcy działają w sposób zaplanowany i zorganizowany.
W samej firmie Seris Konsalnet tylko w pierwszym kwartale odnotowano ponad 6300 incydentów, w tym 79 poważnych przypadków napadów, włamań i agresji wobec obsługi. Pomimo inwestycji w systemy monitoringu, to czujność ludzi pozostaje najskuteczniejszym narzędziem w walce z falą kradzieży.
Najbardziej zagrożone regiony kraju
Policyjne dane wskazują, że najwięcej przestępstw odnotowano w województwie mazowieckim – prawie 2000 przypadków w trzy miesiące. Za nim uplasowały się Dolny Śląsk (1538) i Śląsk (1050). W przypadku drobnych wykroczeń prym wiedzie województwo śląskie – ponad 10 tysięcy zdarzeń w pierwszym kwartale.
Eksperci podkreślają, że walka z rosnącą falą kradzieży wymaga współpracy handlu, firm ochroniarskich i policji. Tylko połączenie nowoczesnych technologii z ludzką czujnością może zahamować eskalację przestępczości, która coraz częściej dotyka nie tylko wielkie galerie, ale też zwykłe osiedlowe sklepy.
