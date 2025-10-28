Tego seniorzy w Polsce często nie wiedzą. Za te usługi nie muszą płacić ani złotówki
Wielu seniorów w Polsce żyje bardzo skromnie – przeciętna emerytura wynosi niespełna 4 tysiące złotych, a tysiące osób muszą utrzymać się z minimalnego świadczenia, które nie przekracza 1900 zł miesięcznie. Dlatego warto wiedzieć, że starszym Polakom przysługuje coraz więcej bezpłatnych usług i ulg, które realnie odciążają domowy budżet.
Darmowa komunikacja w wielu miastach
To jedna z najczęściej wykorzystywanych form wsparcia. W większości dużych miast seniorzy mogą podróżować komunikacją miejską bezpłatnie. W Warszawie i Krakowie ulga przysługuje po ukończeniu 70. roku życia, a we Wrocławiu, Lublinie czy Gdańsku – już od 65 lat.
Niektóre samorządy idą jeszcze dalej – na przykład w Poznaniu seniorzy powyżej 75. roku życia mogą korzystać także z darmowych przejazdów kolejami regionalnymi.
Leki za darmo po 65. roku życia
Od 2023 roku w całym kraju działa program bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 lat. Obecnie lista obejmuje ponad 3800 preparatów, w tym leki na nadciśnienie, cukrzycę, astmę czy choroby serca.
Ministerstwo Zdrowia informuje, że przeciętny senior w Polsce otrzymuje rocznie około 35 opakowań leków bez opłaty, co pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.
Bezpłatne zajęcia, kursy i wydarzenia kulturalne
Wiele samorządów organizuje również darmowe kursy komputerowe, językowe i warsztaty ruchowe. W bibliotekach i domach kultury można wziąć udział w spotkaniach poświęconych zdrowiu, fotografii czy zdrowemu odżywianiu.
Ministerstwo Kultury co roku organizuje akcję „Weekend Seniora z Kulturą”, dzięki której osoby starsze mogą za darmo odwiedzić teatry, kina, galerie i muzea w całej Polsce.
Specjalne inicjatywy lokalne
Niektóre miasta wprowadziły też własne programy wsparcia:
-
Warszawskie ZOO wpuszcza emerytów i rencistów bezpłatnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca,
-
we Wrocławiu działa program Taxi75+, umożliwiający darmowe przejazdy taksówką do urzędu lub lekarza,
-
w Krakowie funkcjonuje akcja Meleks 70+ – darmowy transport dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, m.in. na cmentarze,
-
w wielu miastach, w tym w Warszawie, Katowicach i Poznaniu, seniorzy mogą skorzystać z usługi bezpłatnej „złotej rączki”, czyli pomocy w drobnych naprawach domowych.
Co to oznacza dla czytelników
Jeśli jesteś seniorem lub masz starszych bliskich, warto sprawdzić, jakie programy obowiązują w twoim mieście. Wielu seniorów wciąż nie korzysta z przysługujących im ulg, bo po prostu o nich nie wie.
Wystarczy zapytać w lokalnym urzędzie lub punkcie obsługi mieszkańca – często wystarczy legitymacja emeryta lub rencisty, by uzyskać dostęp do darmowych przejazdów, leków czy usług.
Dzięki tym rozwiązaniom codzienne życie seniorów staje się nieco łatwiejsze – a ich portfele mogą wreszcie odetchnąć.
