Tego wiosną i latem robić nie wolno. Sąsiad może wezwać policję i straż miejską
Balkon wygląda jak przestrzeń całkowicie prywatna – ale przepisy traktują go inaczej. To, co robisz na balkonie, może skończyć się mandatem do 500 zł, a w poważniejszych przypadkach sprawą w sądzie. Najgroźniejsza pułapka na lato? Podlewanie kwiatów. Interweniować może zarówno policja, jak i straż miejska.
Podlewanie kwiatów – kiedy zamienia się w wykroczenie
Samo podlewanie roślin na balkonie jest oczywiście legalne. Problem zaczyna się w momencie, gdy woda – z doniczek, skrzynek lub zbyt obficie nawodnionych roślin – spływa na balkon poniżej albo na elewację budynku. Przepisy są tu jednoznaczne.
Artykuł 75 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119 t.j.) zabrania wylewania płynów w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób lub mienia. Kara: grzywna do 500 zł lub nagana. Jeśli zachowanie jest celowe i uporczywe – a więc np. sąsiadka z wyższego piętra świadomie zalewa twój balkon kolejny raz mimo próśb – dochodzi art. 107 KW, który penalizuje złośliwe niepokojenie. Mandat w tym przypadku również do 500 zł, ale sprawa może trafić do sądu, gdzie grzywna może wynieść nawet 5 000 zł.
Żeby podlewanie nie stało się problemem: używaj doniczek z podstawkami zatrzymującymi nadmiar wody, podlewaj wieczorem i unikaj przeciążania roślin wilgocią, gdy wieje wiatr i woda może odchylać się w stronę sąsiednich balkonów.
Donica za balustradą – prawna mina w pięknym opakowaniu
Skrzynki z pelargoniami zawieszone na zewnętrznej ścianie balustrady wyglądają efektownie. W polskim prawie są jednak prawną pułapką. Ten sam art. 75 § 1 KW odnosi się wprost do wystawiania lub wywieszania ciężkich przedmiotów bez zachowania należytej ostrożności. Donica z ziemią i korzeniami może ważyć kilka kilogramów – przewrócona przez podmuch wiatru staje się śmiertelnym zagrożeniem dla przechodniów.
Zasada jest prosta: doniczki, skrzynki i wszelkie inne dekoracje należy umieszczać wyłącznie po wewnętrznej stronie balustrady. Straż miejska i policja mogą nałożyć mandat do 500 zł już za samo umiejscowienie ciężkiej doniczki po zewnętrznej stronie – bez konieczności czekania na wypadek.
Pranie na balkonie – jest i nie jest problemem jednocześnie
Tu panuje sporo nieporozumień. Samo wieszanie prania na balkonie nie jest zakazane żadnym przepisem powszechnie obowiązującego prawa. Pranie bezpiecznie zawieszone na suszarce wewnątrz balkonu nie jest podstawą do ukarania. Problem pojawia się w 2 sytuacjach.
Po pierwsze: jeśli sznur lub suszarka z praniem wysuwa się poza obrys balkonu – np. pranie wisi na balkonie sąsiada z boku albo zwisa nad chodnikiem – wchodzimy znów w zakres art. 75 KW. Po drugie: coraz więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wprowadza w regulaminach zakaz suszenia prania w sposób widoczny z zewnątrz lub zakaz wywieszania go poza balustradą. Regulamin spółdzielni nie ma mocy karnego mandatu, ale za jego naruszenie zarząd może wystąpić na drogę sądową. Warto sprawdzić swój regulamin przed sezonem.
Grill na balkonie – co zabrania rozporządzenie MSWiA?
Grillowanie na balkonie to jeden z najczęstszych powodów letnich interwencji straży miejskiej. Polskie przepisy nie zakazują wprost posiadania grilla na balkonie, ale rozpalanie ognia lub węgla podpada pod rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Stanowi ono, że zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
Elewacja bloku, drewniane elementy balkonu, materiały niepalące się na co dzień, ale podatne przy kontakcie z żarem – wszystko to sprawia, że straż pożarna lub straż miejska wezwana przez sąsiada ma podstawę do interwencji.
Grill elektryczny? Dym i intensywny zapach grillowanych potraw stanowią podstawę do powołania się na zakłócanie spokoju. Kara: mandat do 500 zł. Jeśli dojdzie do pożaru lub uszkodzenia cudzego mienia – odpowiedzialność karna i cywilna.
Trzepanie dywanów i karmienie gołębi – też na celowniku
Trzepanie dywanów, wycieraczek i poduszek z balkonu to naruszenie tego samego art. 75 § 1 KW – pył i brud opadający na sąsiadów poniżej, na ich pranie lub na przechodniów traktowany jest jako wyrzucanie nieczystości. Mandaty za trzepanie dywanów z balkonu są wystawiane regularnie przez straż miejską – do 500 zł.
Karmienie gołębi z balkonu to problem na styku kilku przepisów. Gołębie przyciągane przez ziarno zanieczyszczają elewację, balkony i okna sąsiadów. Interweniować mogą służby sanitarne (sanepid), straż miejska i zarządca budynku. W przypadku udokumentowanych zanieczyszczeń właściciel balkonu może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów sprzątania elewacji.
Kto interweniuje – policja czy straż miejska?
Odpowiedź brzmi: obie służby – i obie mogą nałożyć mandat do 500 zł. Straż miejska reaguje na zgłoszenia dotyczące zakłócenia porządku publicznego, zagrożeń dla mienia i wykroczeń sąsiedzkich – w tym zalewania balkonu, złego umiejscowienia doniczek czy trzepania dywanów. Policja ma tożsame kompetencje w zakresie Kodeksu wykroczeń i interweniuje równolegle.
Przy incydentalnym podlaniu balkonu przez sąsiada wystarczy rozmowa i ew. pismo do zarządcy. Gdy dochodzi do uporczywego, celowego działania lub zagrożenia bezpieczeństwa – zasadne jest zgłoszenie na numer alarmowy 112 lub na telefon dyżurny straży miejskiej.
Warszawa: sezon balkonowy i wzmożone patrole SM
Straż Miejska m.st. Warszawy co roku odnotowuje wzrost interwencji na osiedlach w sezonie wiosenno-letnim, gdy balkony zaczynają być intensywnie użytkowane. Skargi dotyczą najczęściej zalewania balkonów podczas podlewania roślin, dymu z grillowania, głośnej muzyki i wyrzucania niedopałków. Numer alarmowy straży miejskiej w Warszawie to 986, działa całą dobę.
W Warszawie wiele spółdzielni i wspólnot – szczególnie na Mokotowie, Ursynowie, Bielanach i Pradze-Południe – wprowadziło w ostatnich latach własne regulaminy balkonowe z zaostrzeniami dotyczącymi grillowania i suszenia prania widocznego z zewnątrz. Regulaminy te są egzekwowane przez zarządy i mogą skutkować wezwaniem zarówno SM, jak i postępowaniem cywilnym.
Balkon bez mandatu – sprawdź te zasady
- Podlewasz kwiaty? Stosuj doniczki z podstawkami i nie podlewaj w czasie wiatru, który może odchylać strumień wody. Jeśli woda regularnie spływa na niższe balkony – to wykroczenie z art. 75 § 1 KW, za które grozi mandat do 500 zł.
- Wieszasz skrzynki z kwiatami? Wyłącznie po wewnętrznej stronie balustrady. Zewnętrzna strona to ryzyko mandatu i – w razie upadku – odpowiedzialność za szkody lub obrażenia u przechodniów.
- Suszysz pranie? Bezpiecznie zamontowana suszarka wewnątrz balkonu jest dozwolona przez prawo. Sprawdź jednak regulamin spółdzielni lub wspólnoty – część zakazuje prania widocznego z zewnątrz.
- Grillujesz? Na balkonie w bloku otwarty ogień narusza przepisy przeciwpożarowe. Grille elektryczne są bezpieczniejszą prawnie alternatywą, choć dym i zapach nadal mogą być podstawą do skargi sąsiada i interwencji SM.
- Trzepiesz dywan? Nie rób tego z balkonu – art. 75 § 1 KW wprost zabrania wyrzucania nieczystości. Skorzystaj z trzepaka na terenie osiedla lub odkurzacza.
- Karmi gołębie? Rezygnuj – poza konfliktem z sąsiadami i estetyką budynku ryzykujesz interwencję sanepidu i konieczność opłacenia czyszczenia elewacji.
- Sąsiad zalewa Twój balkon? Udokumentuj każdy przypadek zdjęciami z datą. Przy incydentalnym zdarzeniu – rozmowa lub pismo do zarządcy. Przy uporczywym zalewaniu – zgłoszenie na policję lub straż miejską (986 w Warszawie), powołując się na art. 107 KW.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.