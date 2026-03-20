Telefon z „banku” i stracili fortunę. 1,5 mln zł wyłudzone
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło grupę przestępczą działającą metodą „na pracownika banku”. Oszuści wyłudzali pieniądze od klientów, przekonując ich do przelewów na rzekomo bezpieczne konta. Łączne straty przekroczyły 1,5 mln zł.
Co się zmienia?
Zatrzymania pokazują skalę i zorganizowany charakter tego typu przestępstw w Polsce. W sprawie zatrzymano już 40 osób, a zarzuty usłyszało łącznie 60 podejrzanych.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Podejrzanym zarzuca się m.in. udział w zorganizowanej grupie, oszustwa oraz pranie pieniędzy.
Fakty i tło sprawy
Grupa działała na terenie całego kraju, obejmując wiele województw, w tym śląskie, mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie.
Schemat działania był powtarzalny. Przestępcy kontaktowali się z ofiarami, podszywając się pod pracowników banków. Informowali o rzekomym zagrożeniu dla środków na koncie i nakłaniali do szybkiego przelewu na tzw. bezpieczne konto.
Po uzyskaniu pieniędzy środki były wypłacane z bankomatów lub transferowane dalej, często z wykorzystaniem kryptowalut.
Część osób w grupie pełniła rolę tzw. „mułów finansowych”. Były one rekrutowane poprzez ogłoszenia o pracę publikowane w internecie, często bez świadomości udziału w nielegalnym procederze.
Jak działali oszuści?
Przestępcy wykorzystywali presję czasu i zaufanie do instytucji finansowych. Rozmowy były prowadzone w sposób wiarygodny, często z użyciem danych, które miały uwiarygodnić kontakt.
Kluczowym elementem było przekonanie ofiary, że jej pieniądze są zagrożone i wymagają natychmiastowego zabezpieczenia poprzez przelew.
W rzeczywistości środki trafiały na konta kontrolowane przez przestępców.
Co to oznacza dla czytelnika?
Sprawa pokazuje, że tego typu oszustwa nadal stanowią realne zagrożenie. Warto pamiętać o kilku zasadach:
- bank nigdy nie prosi o przelew środków na „bezpieczne konto”
- każdą podejrzaną rozmowę należy przerwać i skontaktować się bezpośrednio z bankiem
- należy zachować ostrożność wobec ofert pracy wymagających operowania pieniędzmi
- nie należy działać pod presją czasu narzuconą przez rozmówcę
Świadomość schematów działania przestępców znacząco zmniejsza ryzyko utraty pieniędzy.
Podsumowanie
Rozbicie grupy przez CBZC to kolejny przykład skutecznych działań służb przeciwko cyberprzestępczości. Jednocześnie sprawa pokazuje, jak rozbudowane i zorganizowane są tego typu działania.
Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że kluczowe znaczenie ma szybka reakcja oraz weryfikacja każdej podejrzanej sytuacji.
