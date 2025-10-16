Telefon z PKO BP? To może być pułapka. Bank ostrzega wszystkich klientów
PKO Bank Polski ostrzega przed falą niebezpiecznych oszustw telefonicznych. Cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników banku, dzwoniąc z numerów identycznych jak oficjalna infolinia. W ten sposób wyłudzają dane logowania, kody BLIK i dostęp do kont klientów. Wystarczy jeden nieostrożny ruch, by stracić wszystkie oszczędności.
PKO BP ostrzega: oszuści podszywają się pod bank. Jedno połączenie może kosztować fortunę
Telefon z banku nie zawsze oznacza prawdziwego konsultanta. PKO Bank Polski wydał pilne ostrzeżenie dla klientów — w ostatnich tygodniach lawinowo rośnie liczba przypadków oszustw, w których przestępcy podszywają się pod pracowników banku. Ofiary tracą nawet wszystkie oszczędności.
Oszuści podszywają się pod numer PKO BP
Jak informuje PKO BP, cyberprzestępcy wykorzystują technikę tzw. spoofingu – czyli fałszowania numeru telefonu. Dzięki temu mogą dzwonić z numeru, który wygląda dokładnie tak, jak infolinia banku. Klient, widząc znajomy numer, często bez wahania odbiera połączenie i ufa rozmówcy.
To jednak może być początek poważnych problemów. Oszuści, udając doradców bankowych, informują o rzekomych nieautoryzowanych przelewach, pożyczkach czy próbach włamania na konto. Następnie nakłaniają ofiarę do przekazania danych logowania, kodów BLIK lub zainstalowania oprogramowania zdalnego dostępu. W ten sposób w kilka minut przejmują kontrolę nad rachunkiem.
PKO BP: weryfikuj rozmówcę w aplikacji IKO
Bank apeluje o szczególną ostrożność i przypomina, że prawdziwy pracownik PKO BP nigdy nie poprosi o login, hasło, kod BLIK, PIN do karty ani numer PESEL. Nie poprosi również o instalowanie dodatkowych aplikacji ani o udostępnienie pulpitu komputera.
PKO BP wprowadził też proste narzędzie weryfikacyjne — możliwość sprawdzenia tożsamości rozmówcy w aplikacji mobilnej IKO. Wystarczy poprosić osobę dzwoniącą o imię, nazwisko i stanowisko, a następnie potwierdzić te dane w aplikacji. Jeśli informacja się nie pojawi, należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z bankiem samodzielnie — najlepiej wybierając numer infolinii 800 302 302.
Spoofing – jak działa ten sposób oszustwa
Technika spoofingu jest wyjątkowo skuteczna, bo wykorzystuje ludzkie zaufanie. Przestępcy potrafią tak zmanipulować połączenie, że na ekranie telefonu pojawia się prawdziwy numer banku lub innej instytucji.
Rozmowy zwykle zaczynają się od alarmujących słów:
„Na Twoje dane została zaciągnięta pożyczka”,
„Zauważyliśmy podejrzany przelew z Twojego konta” lub
„Twoje konto zostało zablokowane – musimy działać natychmiast”.
W atmosferze stresu i presji ofiara często działa impulsywnie, przekazując dane, które otwierają oszustom drogę do konta.
Jak się bronić przed fałszywymi konsultantami
Eksperci PKO BP przypominają kilka prostych zasad, które mogą ochronić przed utratą pieniędzy:
- Nie podawaj danych logowania ani kodów SMS — prawdziwy pracownik banku nigdy o to nie prosi.
- Nie instaluj żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy.
- Zawsze samodzielnie wpisuj numer infolinii, zamiast oddzwaniać na ten, z którego ktoś dzwonił.
- Zachowaj spokój i zweryfikuj rozmówcę przez aplikację lub oficjalną stronę banku.
Fala oszustw w całym kraju
PKO BP przyznaje, że liczba przypadków spoofingu gwałtownie wzrosła w ostatnich miesiącach. Przestępcy coraz częściej działają w sposób zorganizowany i przygotowany — korzystają z profesjonalnych skryptów rozmów i wiedzy o systemach bankowych.
Bank apeluje do wszystkich klientów: „Nie ufaj numerom – ufaj tylko weryfikacji”.
To jedno z najważniejszych ostrzeżeń ostatnich lat — bo dziś nawet rozmowa z „konsultantem banku” może być początkiem utraty dorobku życia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.