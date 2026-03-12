Ten bank wyłączy część usług, klienci muszą przygotować się na przerwę
Klienci jednego z największych banków w Polsce powinni przygotować się na utrudnienia w najbliższy weekend. mBank zapowiedział przerwę techniczną, podczas której część usług bankowych będzie niedostępna. Problemy mogą potrwać aż do późnego poranka 15 marca 2026 roku.
Instytucja finansowa informuje, że przerwa jest związana z modernizacją systemów.
Kiedy nastąpi przerwa techniczna
Utrudnienia zaplanowano w nocy z 14 na 15 marca. Wyłączenie części usług rozpocznie się około godziny 2:30 i według planu potrwa do 9:00 rano.
W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z kilku kluczowych funkcji banku.
Co nie będzie działać
Podczas prac technicznych niedostępne będą m.in.:
-
logowanie do bankowości internetowej
-
aplikacja mobilna mBanku
-
płatności kartą w internecie
-
infolinia banku (mLinia)
-
składanie wniosków o produkty bankowe, np. kredyty lub pożyczki
Bank podkreśla, że w czasie przerwy nie będzie również możliwości wykonania operacji przez konsultanta telefonicznego.
Z czego nadal będzie można korzystać
Nie wszystkie usługi zostaną jednak wyłączone. Klienci wciąż będą mogli:
-
płacić kartą w sklepach stacjonarnych
-
wypłacać pieniądze z bankomatów
-
korzystać z kart w terminalach płatniczych
Oznacza to, że podstawowe operacje płatnicze będą nadal możliwe.
Utrudnienia także dla firm
Przerwa obejmie również klientów biznesowych korzystających z usług mBanku dla sektora MSP. W ich przypadku również nie będzie można korzystać z aplikacji bankowej ani wykonywać płatności kartą w internecie.
Dla wielu przedsiębiorców może to oznaczać chwilowe problemy z obsługą płatności online.
Jak przygotować się na przerwę
Bank zaleca klientom, aby ważne operacje finansowe wykonać wcześniej. Dotyczy to zwłaszcza:
-
przelewów
-
płatności internetowych
-
składania wniosków kredytowych
Choć przerwa planowana jest do godziny 9:00, bank przypomina, że w przypadku prac technicznych czas niedostępności usług może się niekiedy wydłużyć.
Dlatego osoby planujące korzystanie z bankowości w niedzielny poranek powinny wziąć pod uwagę możliwe utrudnienia.
