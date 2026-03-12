Ten bank wyłączy część usług, klienci muszą przygotować się na przerwę

12 marca 2026 17:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Klienci jednego z największych banków w Polsce powinni przygotować się na utrudnienia w najbliższy weekend. mBank zapowiedział przerwę techniczną, podczas której część usług bankowych będzie niedostępna. Problemy mogą potrwać aż do późnego poranka 15 marca 2026 roku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Instytucja finansowa informuje, że przerwa jest związana z modernizacją systemów.

Zobacz również:

Kiedy nastąpi przerwa techniczna

Utrudnienia zaplanowano w nocy z 14 na 15 marca. Wyłączenie części usług rozpocznie się około godziny 2:30 i według planu potrwa do 9:00 rano.

W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z kilku kluczowych funkcji banku.

Co nie będzie działać

Podczas prac technicznych niedostępne będą m.in.:

Zobacz również:

  • logowanie do bankowości internetowej

  • aplikacja mobilna mBanku

  • płatności kartą w internecie

  • infolinia banku (mLinia)

  • składanie wniosków o produkty bankowe, np. kredyty lub pożyczki

Bank podkreśla, że w czasie przerwy nie będzie również możliwości wykonania operacji przez konsultanta telefonicznego.

Z czego nadal będzie można korzystać

Nie wszystkie usługi zostaną jednak wyłączone. Klienci wciąż będą mogli:

  • płacić kartą w sklepach stacjonarnych

  • wypłacać pieniądze z bankomatów

  • korzystać z kart w terminalach płatniczych

Oznacza to, że podstawowe operacje płatnicze będą nadal możliwe.

Utrudnienia także dla firm

Przerwa obejmie również klientów biznesowych korzystających z usług mBanku dla sektora MSP. W ich przypadku również nie będzie można korzystać z aplikacji bankowej ani wykonywać płatności kartą w internecie.

Dla wielu przedsiębiorców może to oznaczać chwilowe problemy z obsługą płatności online.

Jak przygotować się na przerwę

Bank zaleca klientom, aby ważne operacje finansowe wykonać wcześniej. Dotyczy to zwłaszcza:

  • przelewów

  • płatności internetowych

  • składania wniosków kredytowych

Choć przerwa planowana jest do godziny 9:00, bank przypomina, że w przypadku prac technicznych czas niedostępności usług może się niekiedy wydłużyć.

Dlatego osoby planujące korzystanie z bankowości w niedzielny poranek powinny wziąć pod uwagę możliwe utrudnienia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl