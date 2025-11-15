Ten bank zniknie z Polski, a klienci zostali postawieni przed faktem
Już wkrótce jeden z dużych banków działających w Polsce zniknie z rynku detalicznego. Klienci Citibanku Handlowego zostali poinformowani, że ich rachunki, karty i produkty finansowe zostaną automatycznie przeniesione do VeloBanku. Proces jest już uruchomiony, a decyzji nie da się cofnąć. Dla wielu osób będzie to największa zmiana bankowa od lat.
Citibank Handlowy, działający w Polsce od ponad 20 lat, znika z segmentu detalicznego. Wiosną 2025 roku Citi zdecydowało o sprzedaży całej działalności detalicznej do VeloBanku. Teraz procedura osiąga finał, a klienci dostają jasny komunikat: zmiana nastąpi automatycznie po uzyskaniu wszystkich zgód nadzorczych.
Co się zmienia
Zgodnie z oficjalnymi informacjami, do VeloBanku zostaną przeniesione konta osobiste, oszczędnościowe, lokaty, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, bankowość prywatna, mikroprzedsiębiorstwa oraz usługi maklerskie. Chodzi o aktywa warte łącznie ponad 28 mld zł. Przejście obejmie też wszystkich pracowników segmentu detalicznego Citi, dzięki czemu klienci mają być obsługiwani przez dotychczasowych doradców.
Fakty
VeloBank podkreśla, że ma już zaawansowane zgody nadzorów finansowych i oczekuje zamknięcia procesu do końca 2025 roku. Po połączeniu liczba klientów VeloBanku przekroczy dwa miliony, co wywinduje go w górę listy największych banków w Polsce.
Zmiana dla klientów Citi ma nastąpić w połowie 2026 roku, a samo przejście będzie automatyczne. Oznacza to, że klienci nie muszą podpisywać żadnych dokumentów ani podejmować decyzji – system przeniesie ich produkty do VeloBanku według ustalonego harmonogramu.
Jednocześnie bank informuje, że obniżki stóp procentowych mocno obciążają sektor bankowy. VeloBank szacuje, że każde cięcie stóp o 1 punkt procentowy zmniejsza jego marżę odsetkową nawet o 40 mln zł. To trudne otoczenie, ale instytucja zapowiada nową strategię opartą na technologii, sztucznej inteligencji i dalszych przejęciach.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś klientem Citi Handlowego, Twoje konto zostanie przeniesione do VeloBanku, nawet jeśli nigdy nie zmieniałeś banku i nie masz takiego zamiaru. W praktyce oznacza to:
– zmieni się system bankowości internetowej i aplikacja,
– numery Twoich rachunków mogą zostać zmodyfikowane,
– bankowość prywatna, maklerska i karty kredytowe będą działać już pod marką VeloBanku,
– Twoje dane i produkty zostaną przekazane nowej instytucji,
– zmiana nastąpi niezależnie od Twojej zgody.
Dla części klientów może to oznaczać konieczność aktualizacji danych w firmach, przelewów stałych oraz usługach subskrypcyjnych. Warto śledzić komunikaty banku i przygotować się na zmiany z wyprzedzeniem.
Podsumowanie
Citi Handlowy wycofuje się z rynku detalicznego w Polsce, a klienci zostaną automatycznie przeniesieni do VeloBanku. Proces jest w zaawansowanej fazie i już nic nie wskazuje na to, by miał zostać zatrzymany. Bank zapewnia o płynnym przejściu, ale dla klientów oznacza to całkowitą zmianę instytucji, systemów i obsługi. To jedna z najważniejszych zmian bankowych ostatnich lat i warto przygotować się na nią już teraz.
