Ten prosty trik zmieni Twój portfel. Polacy oszczędzają setki złotych bez wyrzeczeń!
W czasach, gdy ceny w sklepach rosną z miesiąca na miesiąc, wiele osób szuka sposobów na skuteczne oszczędzanie, które nie wymaga dużych wyrzeczeń. Istnieje metoda tak prosta, że można wprowadzić ją od zaraz – a efekty mogą zaskoczyć nawet najbardziej sceptycznych. Chodzi o odkładanie tzw. „resztówek” z zakupów, czyli drobnych kwot, które w ciągu roku mogą zamienić się w poważne oszczędności.
Jak działa trik z „resztówkami”
Zasada jest banalna: za każdym razem, gdy robisz zakupy i płacisz gotówką lub kartą, zaokrąglasz kwotę do pełnych 10 zł, a różnicę odkładasz do skarbonki lub na osobne konto oszczędnościowe. Jeśli rachunek wyniesie 23,40 zł – odkładasz 6,60 zł. Przy kwocie 78,20 zł – do oszczędności trafia 1,80 zł.
Na pierwszy rzut oka to niewielkie sumy, ale regularne stosowanie tego triku może przynieść nawet kilkaset złotych rocznie, i to bez odczuwalnego uszczuplenia domowego budżetu.
Dlaczego to działa
Psychologia finansów mówi jasno: łatwiej odkładać drobne kwoty, które w danym momencie wydają się nieistotne. Z czasem jednak te „grosze” kumulują się w znaczące sumy. Wiele banków oferuje nawet funkcję automatycznego zaokrąglania transakcji i odkładania różnicy na specjalne subkonto, co pozwala oszczędzać bez wysiłku i bez konieczności pamiętania o tym.
Efekt w skali roku
Przy codziennych zakupach, odkładając średnio 5 zł dziennie, w ciągu miesiąca można zgromadzić około 150 zł. W skali roku daje to aż 1 800 zł. Jeśli dołożyć do tego inne proste nawyki oszczędnościowe – np. rezygnację z jednej kawy na mieście w tygodniu – kwota ta może urosnąć nawet do kilku tysięcy złotych.
Co zrobić z odłożonymi pieniędzmi
Specjaliści radzą, by tak zgromadzone środki przeznaczać na konkretne cele: wakacyjny wyjazd, świąteczne prezenty czy fundusz awaryjny. Dzięki temu oszczędzanie zyskuje dodatkową motywację – wiesz, że każda odłożona złotówka przybliża Cię do realizacji marzenia.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli do tej pory oszczędzanie kojarzyło Ci się z rezygnacją z przyjemności i skomplikowanymi planami finansowymi, metoda „resztówek” pokaże Ci, że można odkładać pieniądze niemal niezauważalnie. Wystarczy zacząć od dziś, a za rok możesz być bogatszy nawet o kilka tysięcy złotych – i to bez poczucia, że musiałeś zaciskać pasa.
