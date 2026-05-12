Ten region Polski przygotowuje się na kryzys. Powstaną magazyny i zaplecze awaryjne
Warmia i Mazury rozpoczynają szeroki program przygotowań na sytuacje kryzysowe. Do regionu trafi 126 mln zł na zakup sprzętu ratunkowego, agregatów, kuchni polowych, magazynów i nowoczesnych karetek. Samorządy przyznają wprost, że chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w razie poważnych zagrożeń i zakłóceń funkcjonowania państwa.
Ten region Polski przygotowuje się na kryzys. Powstaną magazyny, kuchnie polowe i zaplecze awaryjne
Warmia i Mazury rozpoczynają jedną z największych inwestycji związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w ostatnich latach. Do samorządów regionu trafi 126 mln zł na przygotowanie infrastruktury kryzysowej, sprzętu ratunkowego i zaplecza logistycznego. W planach są m.in. mobilne magazyny, agregaty prądotwórcze, kuchnie polowe, systemy łączności i nowe karetki terenowe.
Program ma zwiększyć gotowość regionu na sytuacje kryzysowe, w tym awarie energetyczne, katastrofy naturalne oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem państwa.
126 mln zł dla samorządów. To największy taki program w regionie
We wtorek w Olsztynie podpisano 80 umów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dokumenty podpisywali wojewoda warmińsko-mazurski, starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie z całego regionu.
Łączna wartość dotacji wynosi 126 mln zł. To największe tegoroczne rozstrzygnięcie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur.
Środki zostaną przeznaczone na rozwój zaplecza logistycznego i ratunkowego. Samorządy planują zakupy sprzętu potrzebnego w sytuacjach kryzysowych oraz tworzenie miejsc umożliwiających zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców.
W praktyce chodzi o przygotowanie regionu na sytuacje nadzwyczajne, gdy standardowe systemy zaopatrzenia lub komunikacji mogą zostać zakłócone.
Kuchnie polowe, agregaty i magazyny w całym regionie
Władze lokalne już wskazują konkretne inwestycje finansowane z programu. Gmina Jonkowo planuje rozwój centrum usług społecznych odpowiedzialnego również za część zadań z zakresu obrony cywilnej.
Samorząd kupił lub planuje kupić mobilną stację uzdatniania wody, przenośne agregaty, beczkowozy oraz radiotelefony. W planach są także szkolenia z pierwszej pomocy.
Z kolei gmina Purda chce wyposażyć swoje zaplecze kryzysowe m.in. w:
- kuchnie polowe,
- łóżka polowe,
- śpiwory,
- systemy magazynowania wody,
- sprzęt ratunkowy.
Wójtowie zwracają uwagę, że zainteresowanie sprzętem jest tak duże, iż część producentów podnosi ceny, a na rynku zaczyna brakować niektórych urządzeń.
Region przy granicy z Rosją inwestuje w bezpieczeństwo
Duże znaczenie programu wynika także z położenia województwa warmińsko-mazurskiego. Powiat bartoszycki graniczy bezpośrednio z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej.
Samorządowcy otwarcie przyznają, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga zwiększania lokalnej odporności i przygotowania infrastruktury awaryjnej.
Wicestarosta bartoszycki Paweł Wójcik podkreślił, że region znajduje się na strategicznym kierunku bezpieczeństwa Europy i dlatego inwestycje w sprzęt kryzysowy są konieczne.
Za środki z programu powiat planuje zakup agregatów prądotwórczych oraz sprzętu wielozadaniowego do wykorzystania podczas sytuacji nadzwyczajnych.
Nowe karetki dla szpitali. Trafią do 13 miast
Część środków zostanie przeznaczona na zakup 17 nowoczesnych karetek z napędem 4×4. Każda z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł.
Nowe pojazdy mają poprawić możliwości działania służb ratunkowych w trudnych warunkach terenowych i pogodowych.
Karetki trafią m.in. do:
- Olsztyna,
- Elbląga,
- Bartoszyc,
- Węgorzewa,
- Iławy,
- Ełku,
- Szczytna,
- Pisza.
Region stawia nie tylko na bezpieczeństwo militarne, ale także na zwiększenie odporności systemu ratownictwa medycznego.
Warszawa obserwuje podobne działania w regionach przygranicznych
Temat inwestycji w ochronę ludności jest coraz częściej analizowany również w Warszawie. Stolica pozostaje centrum koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem cywilnym i reagowaniem kryzysowym.
Eksperci zwracają uwagę, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę samorządy w całej Polsce zaczęły intensywniej inwestować w lokalne systemy odporności.
W Warszawie rozwijane są m.in. procedury reagowania kryzysowego, systemy ostrzegania mieszkańców i zaplecze logistyczne dla służb.
Jednocześnie regiony przygraniczne, takie jak Warmia i Mazury, uznawane są za szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Samorządy przygotowują się na sytuacje kryzysowe
- Regiony przygraniczne zwiększają inwestycje w sprzęt i infrastrukturę awaryjną.
- Nowe magazyny, agregaty i systemy łączności mają pomóc mieszkańcom podczas kryzysów.
- Program obejmuje także rozwój ratownictwa medycznego i zakup nowoczesnych karetek.
- Samorządy przygotowują procedury reagowania na awarie, katastrofy i zagrożenia bezpieczeństwa.
- W kolejnych latach podobne inwestycje mogą pojawić się również w innych częściach Polski.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.