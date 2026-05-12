Ten region Polski szykuje się na najgorsze. Powstanie tam zaplecze na czas wojny
W Olsztynie doszło do podpisania 80 umów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wójtowie, burmistrzowie i starostowie z Warmii i Mazur porozumieli się z wojewodą radosławem Królem w sprawie finansowania projektów mających na celu przygotowanie regionu na czarny scenariusz.
Finansowanie i skala programu
Na realizację zadań przeznaczono kwotę 126 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i zostaną rozdzielone pomiędzy samorządy z regionu Warmii i Mazur. Dotacje mają posłużyć budowie struktur, które zapewnią bezpieczeństwo i ochronę ludności w razie wystąpienia zagrożeń.
Wyposażenie i zaplecze logistyczne
Inwestycje obejmują szeroki zakres działań logistycznych i sprzętowych. Z przekazanych środków sfinansowane zostaną między innymi:
- magazyny i zaplecze logistyczne,
- miejsca łączności,
- kuchnie polowe oraz łóżka,
- karetki i specjalistyczny sprzęt.
Przygotowana infrastruktura ma umożliwić zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawne funkcjonowanie służb w warunkach kryzysowych.
Przygotowanie na czarny scenariusz
Władze regionu podkreślają, że Warmia i Mazury szykują się na najgorsze możliwe scenariusze. Celem podejmowanych działań jest stworzenie systemu, który pozwoli na skuteczną ochronę ludności cywilnej. Powstające zaplecze na czas wojny ma stać się fundamentem odporności województwa warmińsko-mazurskiego na przyszłe wyzwania związane z bezpieczeństwem.
