Ten urząd wezwie nawet 15 mln Polaków. Padła data. Powodem podpis Nawrockiego
Koniec ery „wiecznych” dokumentów i drakońskie kary za prędkość stały się faktem. Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją, która wywraca do góry nogami życie polskich kierowców. Zmiany są nieodwracalne i dotkną co trzeciego obywatela. Jeśli masz prawo jazdy wydane bezterminowo, przygotuj się na wizytę w urzędzie – zegar już tyka, a ministerstwo podało sztywne ramy czasowe wymiany.
Prezydencki podpis uruchomił lawinę. 15 milionów kierowców w kolejce do urzędu
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu nowelizacji przepisów ruchu drogowego oznacza początek gigantycznej operacji logistycznej, jakiej polskie urzędy jeszcze nie widziały. Nowe regulacje nakładają obowiązek wymiany dokumentów na potężną grupę 15 milionów kierowców. Sprawa dotyczy dokumentów, które przez lata uznawane były za ważne bezterminowo, a teraz – pod wpływem unijnych dyrektyw – tracą swoją „wieczność”. Każdy, kto posiada prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, BE lub T wydane przed 19 stycznia 2013 roku, będzie musiał stawić się w wydziale komunikacji.
Masz czas, ale nie zwlekaj. Znamy konkretne daty
Ministerstwo odkryło karty i podało harmonogram, który ma uchronić urzędy przed paraliżem. Proces wymiany starych dokumentów na nowe został rozłożony na pięć lat. Procedura ruszy 19 stycznia 2028 roku i potrwa nieprzerwanie do 18 stycznia 2033 roku. Choć wydaje się, że czasu jest sporo, eksperci ostrzegają przed odkładaniem tego obowiązku na ostatnią chwilę, gdyż kumulacja wniosków pod koniec wyznaczonego terminu może skutkować gigantycznymi kolejkami. Nowy dokument będzie ważny przez maksymalnie 15 lat, co definitywnie kończy okres bezterminowych uprawnień w Polsce.
Dobrą wiadomością w gąszczu biurokracji jest brak konieczności wizyty u lekarza. Kierowcy posiadający dotychczas bezterminowe uprawnienia są zwolnieni z obowiązku dostarczania nowych badań lekarskich – wystarczy aktualne zdjęcie i wniesienie opłaty urzędowej.
Bat na piratów drogowych. Stracisz „prawko” poza miastem
Wymiana dokumentów to jednak niejedyny powód do obaw. Nowe przepisy wprowadzają radykalne zaostrzenie kar za przekraczanie prędkości. Od teraz utrata prawa jazdy na trzy miesiące grozi nie tylko za szarżowanie w terenie zabudowanym. Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza miastem, również pożegnają się z uprawnieniami.
Ustawodawca uznał, że trasy pozamiejskie są miejscem szczególnie tragicznych wypadków czołowych, dlatego policja i ITD zyskały prawo do fizycznego odbierania dokumentu natychmiast podczas kontroli. Co więcej, jeśli kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu auta w okresie trzymiesięcznego zakazu, straci uprawnienia bezpowrotnie. Nowe prawo ma na celu bezwzględne wyeliminowanie z dróg osób ignorujących sądowe i administracyjne zakazy.
