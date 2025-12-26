Ten zakup mógł trafić do tysięcy domów. Action wycofuje ten produkt

26 grudnia 2025 16:55 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć Action wydała pilny komunikat do klientów, ostrzegając przed jednym z popularnych produktów dostępnych w sklepach w całej Polsce. Powodem jest wykrycie szkodliwych substancji chemicznych, dlatego firma apeluje o natychmiastowe zaprzestanie używania towaru i jego zwrot, nawet bez paragonu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Action wydało pilny komunikat do klientów. Ten produkt może być niebezpieczny dla zdrowia

Popularna sieć dyskontów Action poinformowała o pilnym wycofaniu jednego z produktów sprzedawanych w swoich sklepach w całej Polsce. Powód jest poważny – badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm substancji chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Firma apeluje do klientów o natychmiastowe zaprzestanie używania produktu i jego zwrot, nawet bez paragonu.

Dlaczego komunikat Action jest tak istotny

Action to dziś jedna z najczęściej odwiedzanych sieci handlowych w Polsce. Sklepy tej marki działają zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, a oferta – oparta na niskich cenach i szybko rotującym asortymencie – sprawia, że wiele zakupów trafia do domów spontanicznie. To oznacza, że wadliwy produkt mógł znaleźć się w tysiącach koszyków w całym kraju.

Sieć podkreśla, że decyzja o wycofaniu towaru zapadła po wykryciu nieprawidłowości w składzie chemicznym. W przypadku produktów mających bezpośredni kontakt ze skórą nawet niewielkie przekroczenia norm mogą powodować reakcje alergiczne, podrażnienia lub inne dolegliwości zdrowotne.

Zobacz również:

Jaki produkt został wycofany

Z obrotu wycofano rękawiczki do ćwiczeń (Fitness gloves) marki Q4Life, popularne akcesorium sportowe często wykorzystywane podczas treningów siłowych i fitness. Produkt mógł trafić do wielu domów również jako prezent świąteczny.

Wycofanie dotyczy wyłącznie określonych partii. Klienci powinni sprawdzić oznaczenia znajdujące się na metce lub opakowaniu.

Szczegóły produktu objętego wycofaniem:

  • nazwa: Rękawiczki do ćwiczeń (Fitness gloves)
  • marka: Q4Life
  • numer artykułu Action: 2558553
  • numery partii (batch number): 179034 oraz 179035
  • kody EAN:
    • 8719407110695
    • 8719407110701
    • 8719407110718
    • 8719407110725

Jeśli którykolwiek z tych numerów znajduje się na posiadanym produkcie, Action zaleca natychmiastowe zaprzestanie jego używania.

Co zrobić, jeśli masz ten produkt w domu

Sieć wdrożyła uproszczoną procedurę zwrotu, aby jak najwięcej klientów mogło bez problemu oddać wadliwy towar.

Action informuje, że:

  • produkt można zwrócić w dowolnym sklepie Action w Polsce,
  • paragon nie jest wymagany,
  • klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy,
  • przed wizytą w sklepie należy przestać używać produktu.

Takie rozwiązanie ma zachęcić konsumentów do szybkiej reakcji i ograniczyć ryzyko dalszego użytkowania potencjalnie szkodliwego artykułu.

Dlaczego sprawa jest pilna

W komunikacie Action wskazano, że produkt zawierał zbyt wysokie stężenie substancji chemicznych. W przypadku akcesoriów sportowych, które mają kontakt ze skórą – często podczas intensywnego wysiłku – ryzyko wchłaniania szkodliwych związków jest większe. To właśnie dlatego sieć zdecydowała się na natychmiastowe działania i publiczne ostrzeżenie klientów.

Firma podkreśla, że bezpieczeństwo konsumentów jest priorytetem i że wycofanie produktu to efekt kontroli jakości, a nie zgłoszeń od klientów.

Apel do klientów

Action zachęca wszystkich, którzy robili zakupy w ostatnim czasie, do sprawdzenia domowych zapasów – szczególnie akcesoriów sportowych. Nawet jeśli produkt wygląda na sprawny i nie powodował dotąd dolegliwości, sieć zaleca ostrożność i skorzystanie z możliwości zwrotu.

W tym przypadku szybka reakcja może zapobiec problemom zdrowotnym, a zwrot pieniędzy jest możliwy bez dodatkowych formalności. Zdrowie klientów – jak podkreśla Action – ma pierwszeństwo przed wszystkim innym.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl