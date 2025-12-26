Ten zakup mógł trafić do tysięcy domów. Action wycofuje ten produkt
Sieć Action wydała pilny komunikat do klientów, ostrzegając przed jednym z popularnych produktów dostępnych w sklepach w całej Polsce. Powodem jest wykrycie szkodliwych substancji chemicznych, dlatego firma apeluje o natychmiastowe zaprzestanie używania towaru i jego zwrot, nawet bez paragonu.
Action wydało pilny komunikat do klientów. Ten produkt może być niebezpieczny dla zdrowia
Popularna sieć dyskontów Action poinformowała o pilnym wycofaniu jednego z produktów sprzedawanych w swoich sklepach w całej Polsce. Powód jest poważny – badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm substancji chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Firma apeluje do klientów o natychmiastowe zaprzestanie używania produktu i jego zwrot, nawet bez paragonu.
Dlaczego komunikat Action jest tak istotny
Action to dziś jedna z najczęściej odwiedzanych sieci handlowych w Polsce. Sklepy tej marki działają zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, a oferta – oparta na niskich cenach i szybko rotującym asortymencie – sprawia, że wiele zakupów trafia do domów spontanicznie. To oznacza, że wadliwy produkt mógł znaleźć się w tysiącach koszyków w całym kraju.
Sieć podkreśla, że decyzja o wycofaniu towaru zapadła po wykryciu nieprawidłowości w składzie chemicznym. W przypadku produktów mających bezpośredni kontakt ze skórą nawet niewielkie przekroczenia norm mogą powodować reakcje alergiczne, podrażnienia lub inne dolegliwości zdrowotne.
Jaki produkt został wycofany
Z obrotu wycofano rękawiczki do ćwiczeń (Fitness gloves) marki Q4Life, popularne akcesorium sportowe często wykorzystywane podczas treningów siłowych i fitness. Produkt mógł trafić do wielu domów również jako prezent świąteczny.
Wycofanie dotyczy wyłącznie określonych partii. Klienci powinni sprawdzić oznaczenia znajdujące się na metce lub opakowaniu.
Szczegóły produktu objętego wycofaniem:
- nazwa: Rękawiczki do ćwiczeń (Fitness gloves)
- marka: Q4Life
- numer artykułu Action: 2558553
- numery partii (batch number): 179034 oraz 179035
- kody EAN:
- 8719407110695
- 8719407110701
- 8719407110718
- 8719407110725
Jeśli którykolwiek z tych numerów znajduje się na posiadanym produkcie, Action zaleca natychmiastowe zaprzestanie jego używania.
Co zrobić, jeśli masz ten produkt w domu
Sieć wdrożyła uproszczoną procedurę zwrotu, aby jak najwięcej klientów mogło bez problemu oddać wadliwy towar.
Action informuje, że:
- produkt można zwrócić w dowolnym sklepie Action w Polsce,
- paragon nie jest wymagany,
- klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy,
- przed wizytą w sklepie należy przestać używać produktu.
Takie rozwiązanie ma zachęcić konsumentów do szybkiej reakcji i ograniczyć ryzyko dalszego użytkowania potencjalnie szkodliwego artykułu.
Dlaczego sprawa jest pilna
W komunikacie Action wskazano, że produkt zawierał zbyt wysokie stężenie substancji chemicznych. W przypadku akcesoriów sportowych, które mają kontakt ze skórą – często podczas intensywnego wysiłku – ryzyko wchłaniania szkodliwych związków jest większe. To właśnie dlatego sieć zdecydowała się na natychmiastowe działania i publiczne ostrzeżenie klientów.
Firma podkreśla, że bezpieczeństwo konsumentów jest priorytetem i że wycofanie produktu to efekt kontroli jakości, a nie zgłoszeń od klientów.
Apel do klientów
Action zachęca wszystkich, którzy robili zakupy w ostatnim czasie, do sprawdzenia domowych zapasów – szczególnie akcesoriów sportowych. Nawet jeśli produkt wygląda na sprawny i nie powodował dotąd dolegliwości, sieć zaleca ostrożność i skorzystanie z możliwości zwrotu.
W tym przypadku szybka reakcja może zapobiec problemom zdrowotnym, a zwrot pieniędzy jest możliwy bez dodatkowych formalności. Zdrowie klientów – jak podkreśla Action – ma pierwszeństwo przed wszystkim innym.
