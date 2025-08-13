Ten zasiłek może uratować Twój budżet! Sprawdź, kto dostanie nawet rok wypłat od ZUS

13 sierpnia 2025 17:20 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wiele osób staje przed widmem utraty dochodu. Rozwiązaniem może być świadczenie rehabilitacyjne z ZUS – wsparcie finansowe, które pozwala spokojnie dokończyć leczenie i odzyskać siły, zanim wrócisz do pracy.

Fot. Shutterstock

 

Świadczenie rehabilitacyjne 2025. Kto dostanie pieniądze po wyczerpaniu zasiłku chorobowego

ZUS przypomina o możliwości uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego. To pomoc finansowa dla osób, które po długiej chorobie wciąż nie mogą wrócić do pracy, ale mają szansę na odzyskanie zdolności do wykonywania obowiązków. W 2025 roku świadczenie może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Dla kogo jest świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie przysługuje osobom, które wyczerpały okres zasiłku chorobowego (182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni), a ich stan zdrowia nadal uniemożliwia pracę. Warunkiem jest rokowanie poprawy zdrowia i powrotu do zatrudnienia po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

O pomoc mogą ubiegać się zarówno pracownicy etatowi, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli opłacają składki chorobowe.

Ile wynosi świadczenie

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zależy od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

  • przez pierwsze 3 miesiące wynosi 90 proc. podstawy,
  • od 4. miesiąca – 75 proc.,
  • w przypadku choroby przypadającej w ciąży – 100 proc. podstawy przez cały okres.

Maksymalnie można je pobierać przez 12 miesięcy.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (druk ZNp-7) trzeba złożyć w ZUS nie później niż 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie OL-9 od lekarza prowadzącego. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz orzecznik ZUS.

Dlaczego warto wiedzieć

Świadczenie rehabilitacyjne często ratuje domowy budżet w sytuacji, gdy po długiej chorobie wciąż brakuje sił do pracy. Dzięki niemu można skupić się na leczeniu i uniknąć problemów finansowych.

