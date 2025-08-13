Ten zasiłek może uratować Twój budżet! Sprawdź, kto dostanie nawet rok wypłat od ZUS
Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wiele osób staje przed widmem utraty dochodu. Rozwiązaniem może być świadczenie rehabilitacyjne z ZUS – wsparcie finansowe, które pozwala spokojnie dokończyć leczenie i odzyskać siły, zanim wrócisz do pracy.
Świadczenie rehabilitacyjne 2025. Kto dostanie pieniądze po wyczerpaniu zasiłku chorobowego
ZUS przypomina o możliwości uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego. To pomoc finansowa dla osób, które po długiej chorobie wciąż nie mogą wrócić do pracy, ale mają szansę na odzyskanie zdolności do wykonywania obowiązków. W 2025 roku świadczenie może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.
Dla kogo jest świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenie przysługuje osobom, które wyczerpały okres zasiłku chorobowego (182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni), a ich stan zdrowia nadal uniemożliwia pracę. Warunkiem jest rokowanie poprawy zdrowia i powrotu do zatrudnienia po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.
O pomoc mogą ubiegać się zarówno pracownicy etatowi, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli opłacają składki chorobowe.
Ile wynosi świadczenie
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zależy od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:
- przez pierwsze 3 miesiące wynosi 90 proc. podstawy,
- od 4. miesiąca – 75 proc.,
- w przypadku choroby przypadającej w ciąży – 100 proc. podstawy przez cały okres.
Maksymalnie można je pobierać przez 12 miesięcy.
Jak złożyć wniosek
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (druk ZNp-7) trzeba złożyć w ZUS nie później niż 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie OL-9 od lekarza prowadzącego. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz orzecznik ZUS.
Dlaczego warto wiedzieć
Świadczenie rehabilitacyjne często ratuje domowy budżet w sytuacji, gdy po długiej chorobie wciąż brakuje sił do pracy. Dzięki niemu można skupić się na leczeniu i uniknąć problemów finansowych.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.