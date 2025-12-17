Ten zasiłek omija limity dochodowe. Rodziny mogą dostać tysiące
W wyjątkowych sytuacjach MOPS może wypłacić rodzinie nawet kilka tysięcy złotych wsparcia, mimo przekroczenia kryterium dochodowego. Specjalny zasiłek celowy w 2026 roku może sięgnąć ponad 4 tys. zł, ale jego przyznanie zależy od spełnienia ściśle ocenianych warunków.
Nawet kilka tysięcy złotych wsparcia z MOPS. Kto może dostać specjalny zasiłek w 2026 roku?
W trudnych, nadzwyczajnych sytuacjach życiowych pomoc społeczna może sięgnąć po rozwiązanie, o którym wiele osób nie wie. Specjalny zasiłek celowy z MOPS może zostać przyznany nawet wtedy, gdy dochód przekracza ustawowe kryteria. W 2026 roku w grę wchodzą kwoty sięgające od 1646 zł do nawet ponad 4000 zł dla rodziny, w zależności od jej wielkości i sytuacji. Wyjaśniamy, komu przysługuje takie wsparcie i na jakich zasadach jest przyznawane.
Co się zmienia w 2025 i 2026 roku?
Zasady przyznawania specjalnego zasiłku celowego pozostają stabilne. Obowiązujące kryteria dochodowe nie zmienią się od 1 stycznia 2026 r., co oznacza, że nadal podstawą decyzji MOPS będą progi ustalone w 2024 roku.
Aktualnie kryterium dochodowe wynosi:
- 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 823 zł na osobę w rodzinie.
Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć łącznej kwoty tych progów, ale może być przyznana mimo ich przekroczenia, jeśli sytuacja jest szczególnie uzasadniona.
Fakty i tło sprawy
Specjalny zasiłek celowy to forma pomocy przewidziana w ustawie o pomocy społecznej. Jest on skierowany do osób i rodzin, które formalnie „zarabiają za dużo”, by otrzymać standardowe świadczenia, ale znalazły się w nagłej, wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.
W praktyce maksymalne kwoty wsparcia mogą wynosić:
- 1010 zł – osoba samotna,
- 1646 zł – rodzina dwuosobowa,
- 2469 zł – rodzina trzyosobowa,
- 3292 zł – rodzina czteroosobowa,
- 4115 zł – rodzina pięcioosobowa.
Ostateczna wysokość świadczenia zależy jednak od indywidualnej sytuacji wnioskodawców oraz możliwości finansowych gminy.
Kiedy MOPS może przyznać zasiłek mimo przekroczonego dochodu?
Przepisy nie zawierają zamkniętego katalogu sytuacji uprawniających do otrzymania specjalnego zasiłku celowego. Kluczowe jest wystąpienie szczególnych okoliczności, które mają charakter nadzwyczajny i dotkliwy w skutkach.
Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 listopada 2025 r., pomoc ta nie służy wyrównywaniu standardowych niedoborów budżetowych, lecz reagowaniu na zdarzenia wyjątkowe, takie jak nagłe pogorszenie stanu zdrowia, wypadek, utrata niezbędnego sprzętu czy inne sytuacje zagrażające podstawowym potrzebom życiowym.
Istotne znaczenie ma też fakt, że ustawa posługuje się sformułowaniem „może być przyznany”. Oznacza to, że decyzja MOPS ma charakter uznaniowy i nie jest automatyczna.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla rodzin i osób samotnych oznacza to jedno: przekroczenie kryterium dochodowego nie zamyka drogi do pomocy. W sytuacjach losowych warto zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej i przedstawić swoją sytuację, nawet jeśli formalnie dochód jest wyższy od limitu.
Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że każdy przypadek jest oceniany indywidualnie, a gmina może – ale nie musi – przyznać świadczenie.
Jak ubiegać się o specjalny zasiłek celowy?
Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku w MOPS lub OPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Kluczowe znaczenie ma dokładne uzasadnienie potrzeby pomocy oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających sytuację życiową.
Niezbędnym etapem jest wywiad środowiskowy, podczas którego pracownik socjalny ocenia sytuację osobistą, dochodową, majątkową i rodzinną wnioskodawców. Na tej podstawie gmina podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia oraz o jego wysokości.
Podsumowanie
Specjalny zasiłek celowy z MOPS to narzędzie pomocy dla osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji, nawet jeśli ich dochody przekraczają ustawowe limity. W 2026 roku możliwe kwoty wsparcia dla rodzin sięgają kilku tysięcy złotych, ale kluczowe są nadzwyczajne okoliczności i indywidualna ocena sprawy przez gminę. Dla wielu rodzin może to być realna pomoc w momencie, gdy standardowe formy wsparcia okazują się niedostępne.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.