Teraz schron postawisz już bez pozwolenia! Taka budowa możliwa już od 110 tys. zł.
Schron bez pozwolenia, nowe przepisy i ile może kosztować inwestycja? Rząd wprowadza zmiany, które mają ułatwić budowę przydomowych schronów.
Nowelizacja prawa budowlanego przewiduje, że niewielkie obiekty schronowe (do 35 metrów kwadratowych) będą mogły być budowane na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Co zmienia nowelizacja
Do tej pory budowa schronu wymagała przejścia przez procedury urzędowe — projekt, decyzję pozwolenia oraz czas oczekiwania na akceptację. Teraz wystarczy zgłoszenie inwestycji. Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu w ciągu określonego czasu, budowa może ruszyć. Schron musi jednak spełniać wymogi techniczne — chodzi m.in. o konstrukcję, nośność, filtrowentylację oraz bezpieczeństwo użytkowników.
Ile kosztuje schron
Podstawowe, prefabrykowane konstrukcje schronów przydomowych można kupić już za około 110 tys. zł. To wersje modułowe, zwykle gotowe do montażu w ciągu jednego dnia i wyposażone w instalacje elektryczne oraz wentylacyjne.
Jeśli zdecydujemy się na żelbetowy schron z pełnym wyposażeniem i wyższym poziomem zabezpieczeń (filtry, systemy awaryjne), koszty mogą wzrosnąć znacząco mówimy już o kilkuset tysiącach złotych.
Dlaczego takie zmiany
Zmiany w przepisach są odpowiedzią na rosnące poczucie zagrożenia i potrzebę lepszej ochrony obywateli. Obecnie w Polsce zaledwie około 3 procent ludności ma dostęp do schronów. Dla porównania w niektórych krajach Europy liczba taka jest znacznie wyższa.
Ułatwienia legislacyjne mają skrócić czas realizacji inwestycji, obniżyć koszty administracyjne oraz zwiększyć elastyczność w realizacji projektów zarówno prywatnych, jak i publicznych.
