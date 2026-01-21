Ważny termin w urzędach mija w piątek. O jakiej opłacie i deklaracji trzeba pamiętać?
Osoby posiadające zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne mają czas tylko do najbliższego piątku na uregulowanie należności. Choć ustawowy termin mija 25. dnia miesiąca, w styczniu 2026 roku data ta przypada w niedzielę. Oznacza to, że aby uniknąć konsekwencji, płatności należy dokonać najpóźniej 23 stycznia
Nowe stawki i procedura ściągania należności
W 2026 roku obowiązują wyższe stawki za korzystanie z urządzeń odbiorczych. Opłaty wynoszą obecnie:
-
30,50 zł miesięcznie – za posiadanie telewizora lub zestawu telewizor i radio,
-
9,50 zł miesięcznie – za samo radio.
Poczta Polska nadzoruje system poboru opłat, jednak w przypadku powstania zaległości, procesem odzyskiwania środków zajmuje się urząd skarbowy. Jeśli wezwanie do zapłaty, dające 7 dni na uregulowanie długu, zostanie zignorowane, sprawa trafia do egzekucji administracyjnej.
Jak urząd skarbowy odzyskuje środki?
Należy liczyć się z tym, że zadłużenie może wynosić od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. W ramach postępowania egzekucyjnego skarbówka posiada szerokie uprawnienia do zabezpieczenia zaległych kwot. Środki mogą zostać pobrane z:
-
rachunku bankowego dłużnika,
-
nadpłaty podatku dochodowego,
-
emerytury (w przypadku seniorów),
-
pensji (w przypadku osób pracujących na etat),
-
pośrednictwa komornika skarbowego.
