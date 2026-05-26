Termometry wskażą nawet 30 stopni. Pilne alerty dla części Polski

26 maja 2026 21:39 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podjęli decyzję o uruchomieniu oficjalnych alertów przed gwałtownym wzrostem temperatur. Słupki rtęci w zachodnich regionach kraju mogą poszybować nawet do granicy 30°C, co skłoniło służby do objęcia czterech województw żółtymi komunikatami ostrzegawczymi.

upał , słońce i termometr

Gdzie będzie najgoręcej? Rejonizacja alertów

Majowa aura potrafi zaskoczyć skrajnościami. Państwowa służba meteorologiczna wydała w poniedziałek oficjalne ostrzeżenia pierwszego stopnia, które dotyczą przede wszystkim zachodniej ściany Polski. Wyżowa aura przyniesie ze sobą silne nasłonecznienie i gwałtowny napływ mas gorącego powietrza.

Zgodnie z komunikatami meteorologów, strefa potencjalnego zagrożenia wysokimi temperaturami obejmie:

  • przeważający obszar województwa lubuskiego,
  • zachodnie powiaty województwa wielkopolskiego,
  • południowe krańce województwa zachodniopomorskiego,
  • północne regiony województwa dolnośląskiego.

Ramy czasowe i spodziewane wartości na termometrach

Osoby przebywające w wyznaczonych strefach powinny przygotować się na najtrudniejsze warunki w godzinach popołudniowych. Maksymalne wskazania termometrów w świetle słońca będą oscylować w przedziale od 28°C do nawet 30°C.

Czasowa ważność wprowadzonych restrykcji pogodowych została ściśle określona – procedury alarmowe zostaną uruchomione we wtorek o godzinie 13:00 i utrzymają swoją moc prawną do godziny 19:00 tego samego dnia. Po tym czasie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie.

Harmonogram i parametry alertu pogodowego:

Zasada i parametry ostrzeżenia Szczegóły operacyjne IMGW
Stopień zagrożenia I stopień (alert żółty)
Prognozowane temperatury maksymalne Od 28°C do 30°C w najgorętszym momencie dnia.
Godzina rozpoczęcia alwrtu Wtorek, godzina 13:00
Godzina zakończenia alertu Wtorek, godzina 19:00

Czym skutkuje żółty alert? Ryzyko dla zdrowia i infrastruktury

Wprowadzenie przez IMGW pierwszego stopnia alarmowego w trzystopniowej skali nie powinno być przez obywateli bagatelizowane. Tego typu komunikaty są uruchamiane wyłącznie wtedy, gdy prognozowane zjawiska fizyczne mogą realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie społeczeństwa.

Definicja zagrożenia według IMGW: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia. Regularne śledzenie komunikatów oraz dostosowanie planów do pogody staje się w tym czasie kluczowe.

Eksperci medyczni przypominają, że nagły skok temperatury do okolic 30°C, szczególnie pod koniec maja, stanowi potężny szok termiczny dla ludzkiego organizmu. W czasie obowiązywania alertów zaleca się ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, regularne nawadnianie ciała oraz unikanie bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne w krytycznych godzinach popołudniowych. Szczególną troską należy objąć dzieci, osoby starsze oraz pacjentów zmagających się z przewlekłymi chorobami układu krążenia.

 

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnych komunikatów meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

 

