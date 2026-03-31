Tłumy na Placu Szembeka. Będą rozdawać za darmo. Każdy chce dostać

31 marca 2026 15:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na Placu Szembeka w Warszawie od wczesnych godzin porannych ustawiły się setki osób. Powód jest jeden – tradycyjna przedświąteczna akcja rozdawania darmowych paczek żywnościowych. Jak co roku, wydarzenie przyciągnęło mieszkańców nie tylko z okolicy, ale także z innych części stolicy i pobliskich miejscowości. Byliśmy na miejscu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kolejka była tak długa, że momentami trudno było dostrzec jej początek.

Ludzie przyjechali z całej Warszawy

Na miejscu pojawili się seniorzy, rodziny z dziećmi oraz osoby, które liczą na realne wsparcie przed świętami. Wielu uczestników podkreśla, że to dla nich ważna pomoc w trudnym okresie rosnących cen żywności.

Niektórzy przyjechali z odległych dzielnic, a nawet spoza Warszawy, by zdążyć po paczkę. Z każdą godziną liczba oczekujących rosła.

Co znajduje się w paczkach

Organizatorzy przygotowali zestawy produktów spożywczych, które mają pomóc w przygotowaniu świątecznych posiłków. W paczkach znajdują się m.in. podstawowe artykuły takie jak mąka, cukier, olej, konserwy, a także produkty, które można wykorzystać przy świątecznym stole.

Dla wielu osób to realna szansa na godne przygotowanie świąt bez dodatkowego obciążenia domowego budżetu.

Tradycja, która przyciąga tłumy

Akcja odbywa się regularnie przed najważniejszymi świętami i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Organizatorzy podkreślają, że zapotrzebowanie na tego typu pomoc rośnie, co widać po frekwencji.

Mimo dużej liczby osób, rozdawanie paczek przebiega sprawnie, choć oczekiwanie w kolejce bywa długie.

