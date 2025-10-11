Tłumy na proteście mogą zablokować Miodową. Plac Zamkowy pęka w szwach. WTP wprowadza objazdy i zmiany w kursowaniu
W związku z zapowiadanym protestem przeciwko nielegalnej imigracji, organizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, w centrum Warszawy mogą wystąpić duże utrudnienia w ruchu. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że jeśli przejazd ulicą Miodową będzie niemożliwy, kilka linii autobusowych i tramwajowych pojedzie objazdami najbliższymi przejezdnymi ulicami.
Autobusy – trasy warunkowe (gdy Miodowa jest nieprzejezdna)
116, 178, 180, 503
-
w kierunku Wilanowa, Skoroszy i Natolina Płn.: Kapucyńska → al. „Solidarności” → pl. Bankowy → Senatorska.
-
w przeciwną stronę (Chomiczówka, Konwiktorska): Senatorska → pl. Bankowy → gen. W. Andersa → Świętojerska.
180 (wariant do Chomiczówki)
-
Senatorska → pl. Bankowy → gen. W. Andersa → Nowolipki → L. Zamenhofa.
518
-
do pętli Esperanto: Kapucyńska → al. „Solidarności” → Leszno → Okopowa → M. Anielewicza.
-
w stronę Nowodworów: M. Anielewicza → Świętojerska.
Tramwaje i dodatkowe zmiany
Jeśli przejazd Trasą W-Z w rejonie Starego Miasta będzie zablokowany:
-
linie 4, 13, 20, 23, 26 pojadą przez most Gdański.
-
autobusy 160 i 190:
-
po stronie Śródmieścia dojadą tylko do pl. Bankowego,
-
po stronie Pragi – do skrzyżowania al. „Solidarności”/Targowa.
-
Wskazówki dla pasażerów
-
Zaplanuj podróż z zapasem czasu i śledź na bieżąco komunikaty ZTM.
-
Rozważ przesiadkę do metra lub wykorzystanie alternatywnych przystanków w rejonie objazdów.
-
Spodziewaj się krótkotrwałych wstrzymań ruchu i zmian lokalizacji przystanków „na żądanie” służb porządkowych.
ZTM zapowiada, że przywróci podstawowe trasy niezwłocznie po otwarciu ulic.
