Tłumy na proteście mogą zablokować Miodową. Plac Zamkowy pęka w szwach. WTP wprowadza objazdy i zmiany w kursowaniu

11 października 2025 14:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W związku z zapowiadanym protestem przeciwko nielegalnej imigracji, organizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, w centrum Warszawy mogą wystąpić duże utrudnienia w ruchu. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że jeśli przejazd ulicą Miodową będzie niemożliwy, kilka linii autobusowych i tramwajowych pojedzie objazdami najbliższymi przejezdnymi ulicami.

Fot. Warszawa w Pigułce

Autobusy – trasy warunkowe (gdy Miodowa jest nieprzejezdna)

116, 178, 180, 503

  • w kierunku Wilanowa, Skoroszy i Natolina Płn.: Kapucyńska → al. „Solidarności” → pl. Bankowy → Senatorska.

  • w przeciwną stronę (Chomiczówka, Konwiktorska): Senatorska → pl. Bankowy → gen. W. Andersa → Świętojerska.

180 (wariant do Chomiczówki)

  • Senatorska → pl. Bankowy → gen. W. Andersa → Nowolipki → L. Zamenhofa.

518

  • do pętli Esperanto: Kapucyńska → al. „Solidarności” → Leszno → Okopowa → M. Anielewicza.

  • w stronę Nowodworów: M. Anielewicza → Świętojerska.

Fot. Warszawa w Pigułce

Tramwaje i dodatkowe zmiany

Jeśli przejazd Trasą W-Z w rejonie Starego Miasta będzie zablokowany:

  • linie 4, 13, 20, 23, 26 pojadą przez most Gdański.

  • autobusy 160 i 190:

    • po stronie Śródmieścia dojadą tylko do pl. Bankowego,

    • po stronie Pragi – do skrzyżowania al. „Solidarności”/Targowa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wskazówki dla pasażerów

  • Zaplanuj podróż z zapasem czasu i śledź na bieżąco komunikaty ZTM.

  • Rozważ przesiadkę do metra lub wykorzystanie alternatywnych przystanków w rejonie objazdów.

  • Spodziewaj się krótkotrwałych wstrzymań ruchu i zmian lokalizacji przystanków „na żądanie” służb porządkowych.

ZTM zapowiada, że przywróci podstawowe trasy niezwłocznie po otwarciu ulic.

