Tłumy na Rondzie Dmowskiego! Warszawiacy świętują 11 listopada – oglądaj transmisję na żywo u nas
11 listopada 2025 13:57 | | Aktualności | Brak komentarzy
Na Rondzie Dmowskiego w Warszawie zebrały się ogromne tłumy. Setki mieszkańców i przyjezdnych z całego kraju uczestniczą w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Flagi biało-czerwone powiewają w centrum stolicy, a atmosfera jest podniosła i pełna emocji.
Uroczystości przyciągnęły nie tylko uczestników Marszu Niepodległości, ale też rodziny z dziećmi, turystów i wszystkich, którzy chcą wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. W rejonie ronda wprowadzono zmiany w ruchu – autobusy i tramwaje kursują objazdami.
Na miejscu trwa relacja na żywo – oglądaj naszą transmisję i zobacz, co dzieje się w samym sercu Warszawy!
