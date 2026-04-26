Tłumy na ulicach Warszawy po śmierci Litewki. „Nie odpuścimy”. Padły mocne słowa
Warszawa stała się miejscem wyjątkowego i bardzo emocjonalnego wydarzenia. Ulicami miasta przeszedł marsz poświęcony pamięci Łukasza Litewki. Uczestnicy nie tylko oddali mu hołd, ale też jasno zapowiedzieli jedno – jego działania nie pójdą na marne.
Marsz zmienił swój charakter
Początkowo wydarzenie miało dotyczyć zupełnie innego tematu. Zaplanowano je w ramach akcji „Zrywamy łańcuchy”, która od lat zwraca uwagę na los zwierząt. Po tragicznej śmierci posła organizatorzy zdecydowali się nadać manifestacji nowy wymiar.
Marsz stał się symbolicznym pożegnaniem człowieka, który aktywnie angażował się w pomoc słabszym – zarówno ludziom, jak i zwierzętom.
Tłumy, emocje i konkretne postulaty
Uczestnicy zebrali się w południe w okolicach Sejmu, a następnie ruszyli w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Wśród zgromadzonych widać było znicze, kwiaty, zdjęcia Litewki i polskie flagi.
Nie zabrakło też transparentów związanych z ochroną zwierząt. Wiele osób przyszło ze swoimi pupilami, co dodatkowo podkreślało charakter wydarzenia.
Atmosfera była pełna emocji – od ciszy i skupienia po wyraźne hasła domagające się zmian w prawie.
Nie wszyscy poparli inicjatywę
Decyzja o połączeniu protestu z marszem pamięci wywołała kontrowersje. Część polityków i internautów uznała to za niewłaściwe wykorzystanie tragedii.
Pojawiły się głosy sprzeciwu i zapowiedzi bojkotu wydarzenia. Mimo tego marsz przyciągnął wiele osób, które chciały w ten sposób uczcić pamięć posła.
„To dopiero początek”
Organizatorzy podkreślają, że ich intencją było nie tylko upamiętnienie Litewki, ale też kontynuowanie działań, które były dla niego ważne.
Uczestnicy mówili wprost – walka o prawa zwierząt będzie trwała dalej. Śmierć posła nie zatrzyma tej inicjatywy, a wręcz ją wzmocni.
To wydarzenie pokazało jedno: dla wielu osób był kimś więcej niż politykiem. I właśnie dlatego jego sprawy nadal będą obecne w przestrzeni publicznej.
