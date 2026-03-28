Tłumy na warszawskim bazarku. Sprawdziliśmy ceny. Te produkty to petarda przed Świętami
Przed Wielkanocą ruszyliśmy na jeden z najbardziej znanych bazarków w Warszawie. Szembeka od lat przyciąga mieszkańców Pragi Południe, ale to, co dzieje się tam tuż przed świętami, to zupełnie inna skala. Ruch, kolory, zapachy i… konkretne ceny. Byliśmy tam i sprawdziliśmy, co naprawdę warto kupić.
Świąteczne rośliny rozchodzą się błyskawicznie
Już przy wejściu widać, że sezon ruszył na dobre. Stoły uginają się od kwiatów: stokrotki, bratki, skalnice, a także gotowe kompozycje do postawienia na balkonie czy stole.
Ceny zaczynają się nawet od kilku złotych za sadzonkę. Bardziej rozbudowane zestawy kosztują kilkanaście złotych, ale wyglądają jak gotowa dekoracja na święta.
Sprzedawcy nie ukrywają: najlepsze egzemplarze znikają jako pierwsze.
Jajka to absolutna podstawa przed Wielkanocą
Na bazarku nie mogło zabraknąć jajek. Widać ogromny wybór: od klasycznych, po wiejskie i przepiórcze.
Ceny zaczynają się już od około 1,50 zł za sztukę, ale w zależności od rodzaju i pochodzenia mogą być wyższe. Klienci dokładnie oglądają, porównują i często kupują większe ilości od razu.
To jeden z tych produktów, które przed świętami schodzą najszybciej.
Truskawki już są i i robią wrażenie
Największym zaskoczeniem okazały się truskawki. Na stoiskach pojawiły się całe skrzynki świeżych owoców.
Cena? Około 16 zł za opakowanie. To więcej niż latem, ale zainteresowanie i tak jest ogromne. Klienci kupują je na deser, do ciast albo po prostu „na spróbowanie”.
Wyglądają świeżo i intensywnie pachną, że trudno przejść obok nich obojętnie.
Atmosfera, której nie ma w marketach
Bazarek na Szembeka to coś więcej niż zakupy. Tu wciąż działa stary, sprawdzony model handlu: rozmowa ze sprzedawcą, możliwość wyboru produktu i szybka decyzja.
Nie ma tu anonimowości jak w dużych sieciach. Jest za to:
– świeży towar,
– duży wybór,
– bezpośredni kontakt,
– i klimat, który szczególnie przed świętami robi różnicę.
Czy warto wybrać się na zakupy? Sprawdziliśmy to dla Was
Jeśli planujesz zakupy wielkanocne, bazarek może być bardzo dobrą alternatywą dla supermarketów. W wielu przypadkach produkty są świeższe, a ceny konkurencyjne.
