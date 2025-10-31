Tłumy w Biedronce. Wielkie promocje tylko w piątek. Klienci ruszyli po gratisy
Biedronka przygotowała prawdziwy zakupowy hit na koniec października. W piątek, 31 października, sieć kusi klientów serią wyjątkowych promocji od artykułów związanych ze Świętem Zmarłych, po owoce i produkty z motywem Halloween. Sklepy już od rana przeżywają oblężenie.
Znicze 1+1 gratis i chryzantemy 2+2
W dniu, gdy Polacy ruszają na groby bliskich, Biedronka zaoferowała promocję na znicze z wkładem parafinowym. Przy zakupie dwóch sztuk, drugi produkt jest gratis. Cena za komplet wynosi 13,50 zł, a dzienny limit to cztery znicze (w tym dwa gratis) dla posiadaczy karty Moja Biedronka.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się chryzantemy doniczkowe. W ramach akcji „2+2 gratis” klienci mogą dowolnie mieszać kolory i odmiany. Promocja potrwa tylko do końca piątku, a zapasy – jak ostrzega sieć – są ograniczone.
Bananowy szał – ponad 50% taniej
Oprócz produktów nagrobnych, w ramach akcji „Tani Weekend” sieć obniżyła ceny świeżych owoców. Banany kosztują tylko 3,29 zł za kilogram, czyli aż 52% taniej niż zwykle. To jedna z najniższych cen na rynku w tym sezonie.
Halloweenowy finał promocji
31 października Biedronka nie zapomniała również o miłośnikach Halloween. Wszystkie artykuły przemysłowe z oznaczeniem „Halloween” objęte są ofertą 2+2 gratis. Klienci mogą mieszać produkty dowolnie – od dekoracji, przez gadżety, po słodycze. Dzienny limit wynosi 12 sztuk (6 gratis).
Ostatni moment, by skorzystać
Promocje obowiązują wyłącznie w piątek, 31 października, lub do wyczerpania zapasów. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie, wiele produktów może zniknąć z półek w ciągu kilku godzin.
Kto planuje odwiedzić cmentarze w weekend lub przygotować się na Halloween, powinien się pospieszyć – to jeden z najgorętszych dni promocyjnych tej jesieni.
