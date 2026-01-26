Tłumy w Lidlu. Sieć wyprzedaje na półdarmo masę produktów
Od poniedziałku 26 stycznia klienci Lidla mogą zapłacić znacznie mniej za codzienne produkty i artykuły do domu. Sieć uruchomiła nowe promocje dostępne wyłącznie po zeskanowaniu kuponów w aplikacji Lidl Plus. Obniżki sięgają nawet 54 procent i obejmują zarówno żywność, jak i tekstylia do sypialni.
Co się zmienia od 26 stycznia
Lidl stawia na promocje aktywowane w aplikacji. Klient, który zeskanuje kupon przy kasie, otrzymuje niższą cenę natychmiast. Oferty obowiązują w sklepach stacjonarnych oraz na lidl.pl, ale tylko po spełnieniu warunków określonych w aplikacji.
Najmocniejsze obniżki dotyczą produktów kupowanych w większych ilościach oraz oferty typu „drugi, tańszy produkt”.
Konkrety z aktualnej oferty
Wśród promocji, które przyciągają największą uwagę klientów, są m.in.:
Masło ekstra 82 procent, 200 g
Cena po aktywacji kuponu to 2,99 zł za kostkę przy zakupie trzech opakowań. Regularna cena wynosi 5,99 zł. Limit to trzy opakowania na kupon.
Mleko UHT 3,2 procent, 1 litr
Przy zakupie sześciu kartonów cena spada do 1,49 zł za litr. To aż 54 procent taniej niż standardowo. Promocja dotyczy produktu polskiego i obowiązuje do wyczerpania limitu.
Pościele, prześcieradła i piżamy
Lidl oferuje 50 procent rabatu na drugi, tańszy produkt. Klient może dowolnie mieszać asortyment objęty promocją. Warunkiem jest aktywacja kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Dlaczego Lidl stawia na aplikację
Sieć konsekwentnie przenosi najlepsze promocje do aplikacji. Dzięki temu zachęca klientów do regularnego korzystania z Lidl Plus i skanowania kuponów przy każdych zakupach. Bez aplikacji ceny pozostają wyższe, nawet jeśli produkt jest oznaczony jako promocyjny.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli robisz zakupy w Lidlu regularnie, aplikacja przestaje być dodatkiem, a staje się realnym narzędziem oszczędzania. Przy większych zakupach różnica w cenie może sięgnąć kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu złotych na jednym paragonie. Brak skanowania kuponów oznacza, że płacisz więcej, mimo że promocja formalnie trwa.
Warto przed wejściem do sklepu sprawdzić aktualne kupony, aktywować je w aplikacji i dopiero wtedy rozpocząć zakupy.Nowe promocje w Lidlu ruszają od poniedziałku 26 stycznia i są dostępne tylko dla użytkowników Lidl Plus. Obniżki do 54 procent obejmują podstawowe produkty spożywcze oraz artykuły do domu. Jeśli chcesz realnie obniżyć rachunek przy kasie, skanowanie kuponów staje się koniecznością, nie opcją.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.