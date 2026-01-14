„To absurd”. Ścieżki rowerowe czarne, a piesi walczą z lodem w samym centrum Warszawy
Mieszkańcy stolicy nie kryją rozgoryczenia sposobem odśnieżania miasta. Do redakcji Warszawy w Pigułce napisała Pani Agnieszka, która zwróciła uwagę na rażący kontrast w utrzymaniu dróg w Śródmieściu. Podczas gdy rowerzyści mają do dyspozycji idealnie czystą nawierzchnię, piesi muszą ślizgać się po oblodzonych chodnikach.
Sytuacja, którą opisuje nasza Czytelniczka, dotyczy ścisłego centrum Warszawy, a konkretnie okolic ulicy Siennej w kierunku Złotej. Jest to rejon o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego, gdzie codziennie przemieszczają się tysiące osób – pracowników biurowców, mieszkańców i turystów.
„To koszmar, po prostu samo centrum”
Widok czarnego asfaltu na drodze dla rowerów, biegnącej tuż obok skutego lodem chodnika, wywołuje u przechodniów zrozumiałe emocje. Pani Agnieszka nie przebiera w słowach, oceniając priorytety służb porządkowych.
„Ścieżki rowerowe odśnieżone – to absurd, a ludzie chodzą po lodzie” – relacjonuje czytelniczka. „To Sienna do Złotej. To koszmar, po prostu samo centrum” – dodaje w swojej wiadomości.
Problem nierównomiernego odśnieżania powraca w Warszawie każdej zimy. Często wynika on z faktu, że za ścieżki rowerowe odpowiada zazwyczaj miasto (Zarząd Oczyszczania Miasta), które dysponuje specjalistycznym sprzętem szczotkującym. Tymczasem chodniki bywają zarządzane przez różne podmioty – od miasta, przez dzielnice, aż po zarządców przyległych nieruchomości, co często prowadzi do chaosu i zaniedbań.
Co to oznacza dla Ciebie? Uważaj i reaguj
Poruszanie się po mieście w takich warunkach wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Oto co warto wiedzieć w takiej sytuacji:
- Zgłoś problem: Jeśli widzisz nieodśnieżony, oblodzony chodnik w miejscu publicznym, możesz to zgłosić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (przez aplikację lub telefon). Służby mają obowiązek zweryfikować zgłoszenie i ponaglić zarządcę terenu.
- Nie chodź po ścieżce: Choć odśnieżona droga dla rowerów kusi, chodzenie po niej stwarza zagrożenie kolizji z rowerzystami i jest niezgodne z przepisami (chyba że chodnik jest całkowicie niedostępny, ale wtedy należy ustępować miejsca rowerom).
- Odpowiedzialność za wypadek: Jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu na nieodśnieżonym chodniku, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości w tym miejscu (np. wspólnoty mieszkaniowej lub miasta).
