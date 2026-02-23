To będzie dramat dla mieszkających w blokach. Nowe prawo uderzy po portfelach właścicieli mieszkań
Rząd szykuje rewolucję w przepisach, która raz na zawsze ma przeciąć wieloletnie spory o to, do kogo tak naprawdę należy balkon. Według najnowszych planów, kluczowe elementy konstrukcyjne, takie jak płyty balkonowe czy balustrady, zostaną oficjalnie uznane za część wspólną budynku. Choć zmiana ta ma wprowadzić porządek w prawie, dla wielu lokatorów oznacza jedno: zauważalny wzrost miesięcznych opłat za mieszkanie.
Do tej pory niejasne przepisy sprawiały, że kwestie odpowiedzialności za remonty sypiących się balkonów regularnie lądowały na wokandach sądowych. Nowelizacja ustawy o własności lokali ma to zmienić, nakładając obowiązek dbania o stan techniczny konstrukcji bezpośrednio na wspólnoty mieszkaniowe. W praktyce oznacza to, że za naprawę balkonu sąsiada zapłacą wszyscy mieszkańcy bloku w ramach wspólnego funduszu.
Konstrukcja wspólna, wykończenie własne. Nowy podział ról
Projekt ustawy wprowadza precyzyjne rozróżnienie, które ma ułatwić zarządzanie nieruchomościami.
Część wspólna pod nadzorem wspólnoty: Wszystkie elementy nośne, w tym płyty podłogowe oraz barierki, przechodzą pod opiekę zarządu budynku.
Odpowiedzialność lokatora: Właściciel mieszkania nadal będzie odpowiadał za to, co znajduje się „wewnątrz” balkonu, czyli za kafelki, wyposażenie oraz estetyczne wykończenie.
Koniec procesów: Jednoznaczne przypisanie elementów konstrukcyjnych do części wspólnych ma wyeliminować konieczność rozstrzygania sporów przez sądy.
Utrzymanie standardów: Wspólnoty zyskają realne narzędzia do wymuszania jednolitych remontów, co ma poprawić bezpieczeństwo i wygląd elewacji.
Czynsz w górę? Fundusz remontowy pod presją
Największą obawą lokatorów jest nieuchronny wzrost kosztów utrzymania nieruchomości.
- Wyższe składki:** Przejęcie odpowiedzialności za balkony przez wspólnoty wymusi zwiększenie wpłat na fundusz remontowy.
- Aktualne stawki:** Obecnie opłaty te wahają się od 1 do 5 zł za każdy metr kwadratowy lokalu, zależnie od wieku i stanu bloku.
- Decyzja większości:** Ostateczna wysokość podwyżki będzie zależeć od kondycji technicznej balkonów w danym obiekcie oraz uchwały podjętej przez członków wspólnoty.
- Pilność napraw:** W starych budynkach, gdzie balkony wymagają natychmiastowej interwencji, skok opłat może być najbardziej odczuwalny.
