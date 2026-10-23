To ciasto miało być nowym symbolem Warszawy, ale wyparła je wuzetka. Wygląda jak z najlepszej cukierni, a zrobisz je sam
Maślane ciasto migdałowe, gęsty mus czekoladowy, cierpka żurawina, puszysta bita śmietana i chrupiąca korona z bezy. Tak prezentuje się zygmuntówka – oficjalne ciastko Warszawy, które pod koniec lat 90. wygrało wielki konkurs cechowy i miało na stałe zdetronizować PRL-owską wuzetkę. Choć w większości stołecznych cukierni próżno go dziś szukać, ten wielowarstwowy wypiek bije na głowę większość współczesnych deserów. Dlaczego tak genialna receptura niemal przepadła w mrokach historii i jak odtworzyć ją we własnym piekarniku bez specjalistycznych foremek?
Przez dziesięciolecia niekwestionowanym królem warszawskich kawiarni była poczciwa wuzetka. Po transformacji ustrojowej, w latach 90., stołeczni rzemieślnicy oraz władze miasta uznali jednak, że stolica potrzebuje nowego, bardziej wyrafinowanego symbolu kulinarnego – wypieku, który nie kojarzyłby się z barami mlecznymi i kartkami na cukier, lecz z przedwojenną elegancją i europejskim sznytem.
W 1998 roku Cech Rzemiosł Spożywczych wraz z ówczesnym zarządem miasta ogłosił oficjalny konkurs na „Ciastko Warszawskie”. Rywalizacja wśród najlepszych cukierników była zacięta, a zwycięzcą okazał się projekt mistrza Witolda Teledzińskiego. Jego dzieło nazwano zygmuntówką – na cześć króla Zygmunta III Wazy, który w 1596 roku przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy i którego kolumna góruje nad placem Zamkowym. Zwieńczenie ciastka w formie bezowego pierścienia miało bezpośrednio nawiązywać do królewskiej korony.
Dlaczego zygmuntówka przegrała z wuzetką? Zbyt drogie składniki i trudny transport
Skoro zygmuntówka była tak doskonała, dlaczego nie kupimy jej dziś w każdej osiedlowej piekarni na Mokotowie, Woli czy Pradze? Odpowiedź tkwi w bezwzględnej ekonomii i logistyce cukierniczej. Wuzetkę można upiec na ogromnej blasze, przełożyć śmietaną w 5 minut, pokroić na kilkadziesiąt równych kostek i przewozić w zwykłych kartonach bez obawy, że straci formę.
Zygmuntówka to wyższa szkoła jazdy. Składa się aż z 5 zupełnie różnych tekstur: kruchego spodu z dodatkiem mąki migdałowej, kwaśnej konfitury, ciężkiego kremu czekoladowego (ganache), bitej śmietany oraz delikatnej bezy. W warunkach masowej produkcji składanie setek pojedynczych babeczek okazało się zbyt pracochłonne i kosztowne. Dodatkowo krucha beza w kontakcie z wilgotną śmietaną w sklepowej witrynie po kilku godzinach zaczynała mięknąć. To jednak, co jest wadą w przemysłowej hurtowni, w domowej kuchni staje się ogromną zaletą. Przygotowując zygmuntówkę w formie jednej dużej tarty lub w zwykłych foremkach na muffiny, zyskujemy deser, który złożony tuż przed podaniem zachowuje obłędną chrupkość i wygląda jak z witryny najdroższego paryskiego bistro.
Składniki na domową zygmuntówkę (12 dużych babeczek lub 1 forma do tarty 24 cm)
W oryginalnej recepturze cechowej używa się metalowych foremek na babeczki, ale przepis ten sprawdza się równie dobrze w standardowej blaszce na 12 muffinek lub w okrągłej formie na tartę (wówczas kroimy ciasto na trójkątne porcje jak tort).
Składniki na kruchy spód migdałowy:
• 200 g mąki pszennej krupczatki (lub zwykłej tortowej typ 450)
• 50 g mielonych migdałów (tzw. mąki migdałowej)
• 125 g zimnego masła (minimum 82% tłuszczu, pokrojonego w drobną kostkę)
• 70 g cukru pudru
• 2 żółtka z dużych jajek (rozmiar L – białka zostawiamy do bezy!)
• Szczypta soli
Składniki na królewską koronę z bezy:
• 2 białka (pozostałe z przygotowania kruchego spodu, w temperaturze pokojowej)
• 100 g drobnego cukru do wypieków
• 1 płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka soku z cytryny
• 20 g płatków migdałowych do posypania
Składniki na aksamitny mus czekoladowy:
• 200 g gorzkiej czekolady (o zawartości kakao 64-70%)
• 200 ml śmietanki kremówki 30% lub 36%
• 30 g masła
• Opcjonalnie: 1 łyżka stołowa likieru pomarańczowego, wiśniówki lub czystego rumu
Składniki na przełożenie i wykończenie:
• 150 g gęstej konfitury z żurawiny (najlepiej z całymi owocami, o wyraźnie kwaśnym smaku)
• 300 ml mocno schłodzonej śmietanki 36%
• 1 czubata łyżka cukru pudru
Przygotowanie krok po kroku – jak złożyć warszawski specjał?
Krok 1: Kruche koszyczki migdałowe
Do dużej miski wsyp mąkę pszenną, mielone migdały, cukier puder oraz sól. Dodaj pokrojone w kostkę, prosto z lodówki masło. Szybko rozcieraj składniki palcami (lub posiekaj nożem na stolnicy), aż powstanie drobna kruszonka przypominająca mokry piasek. Wówczas dodaj 2 żółtka i błyskawicznie zagnieć gładkie ciasto. Nie wyrabiaj go zbyt długo, aby ciepło dłoni nie roztopiło tłuszczu. Uformuj kulę, spłaszcz ją, zawiń w folię spożywczą i włóż do lodówki na 30 minut.
Schłodzonym ciastem wylep dno i boki 12 foremek na babeczki (lub 1 dużej formy do tarty o średnicy 24 cm), formując wyraźny brzeg o wysokości około 2-3 centymetrów. Dno gęsto nakłuj widelcem. Na każde ciastko wyłóż kawałek papieru do pieczenia i wsyp garść suchego grochu lub ryżu (dzięki obciążeniu spody nie wybrzuszą się w piekarniku). Piecz w temperaturze 190 stopni Celsjusza (grzałka góra-dół) przez 12 minut, następnie zdejmij papier z grochem i dopiekaj jeszcze przez 6-8 minut na złoty kolor. Całkowicie wystudź.
Krok 2: Pieczenie bezowych koron
Zmniejsz temperaturę w piekarniku do 110 stopni Celsjusza. Dwa białka wlej do idealnie czystej, suchej miski i zacznij ubijać mikserem. Gdy piana będzie sztywna, dodawaj po 1 łyżce drobnego cukru, cały czas miksując na wysokich obrotach przez około 5-6 minut, aż masa stanie się gęsta, lśniąca, a cukier całkowicie się rozpuści. Na koniec wsyp mąkę ziemniaczaną, wlej sok z cytryny i miksuj jeszcze przez 15 sekund.
Przełóż bezę do rękawa cukierniczego (lub zwykłego woreczka strunowego z odciętym rogiem). Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia wyciskaj okrągłe pierścienie (wianuszki z pustym środkiem) o średnicy dopasowanej do wielkości upieczonych wcześniej babeczek (około 6-7 cm). Jeśli robisz 1 dużą tartę, wyciśnij 1 duży pierścień wzdłuż krawędzi lub 8-10 małych rozetek. Posyp wierzch płatkami migdałowymi i piecz (susz) w 110 stopniach przez około 60 minut. Po tym czasie wyłącz piekarnik, uchyl drzwiczki i zostaw bezy do całkowitego ostygnięcia.
Krok 3: Przygotowanie gęstego musu czekoladowego
W małym rondelku podgrzej 200 ml śmietanki kremówki wraz z 30 g masła. Gdy płyn zacznie parować przy brzegach (nie doprowadzaj do wrzenia!), zdejmij garnek z ognia i wrzuć połamaną na drobną kostkę gorzką czekoladę. Odczekaj 2 minuty, po czym wymieszaj całość rózgą kuchenną na jednolity, gęsty i lśniący krem. Jeśli używasz alkoholu, wlej go na tym etapie. Odstaw masę na około 30-40 minut w chłodne miejsce, aż zgęstnieje do konsystencji gęstego budyniu lub kremu czekoladowego do smarowania.
Krok 4: Montaż ciastka
Na dno każdego wystudzonego kruchego koszyczka wyłóż po 1 czubatej łyżeczce kwaśnej konfitury żurawinowej i równomiernie ją rozprowadź. Na żurawinę nałóż grubą warstwę tężejącego kremu czekoladowego (wypełniając koszyczek niemal po brzegi). Wstaw babeczki do lodówki na minimum 1 godzinę, aby czekolada całkowicie stężała.
Tuż przed podaniem ubij na sztywno 300 ml mocno schłodzonej śmietanki 36% z 1 łyżką cukru pudru. Wyciśnij wysoką porcję bitej śmietany na środek każdej czekoladowej babeczki, a na samym wierzchu ułóż chrupiącą bezową koronę z migdałami, lekko dociskając ją do śmietany.
Praktyczne porady szefa kuchni i ratunek w kryzysowych sytuacjach
Zygmuntówka to deser wieloskładnikowy, w którym spotykają się elementy suche (kruche ciasto, beza) oraz mokre (żurawina, śmietana). Aby praca w kuchni przebiegła bezstresowo, a ciasto zachwyciło gości nie tylko smakiem, ale i wyglądem na przekroju, warto zastosować kilka profesjonalnych trików z pracowni cukierniczych.
1. Jak zapobiec rozmiękaniu kruchego spodu oraz bezy?
Największym wrogiem zygmuntówki jest wilgoć migrująca między warstwami. Jeśli złożysz ciastko w całości i wstawisz je do lodówki na 24 godziny, beza wchłonie wodę ze śmietany i stanie się ciągnąca, a kruchy spód nasiąknie sokiem z żurawiny. Co to oznacza dla Ciebie przy planowaniu pracy? Kruche koszyczki z żurawiną i musem czekoladowym możesz przygotować nawet 1-2 dni wcześniej i trzymać w lodówce. Z kolei bezowe korony upiecz dzień wcześniej i zamknij w szczelnym plastikowym pojemniku lub słoiku w temperaturze pokojowej (nigdy nie wkładaj samej bezy do lodówki, bo zapłaczę!). Samo ubicie śmietany i nałożenie bezowej czapeczki zajmie Ci dokładnie 5 minut przed przyjściem gości – wtedy każda warstwa zachowa swoją idealną chrupkość.
2. Co zrobić, gdy krem czekoladowy (ganache) się zwarzył i oddzielił się z niego tłuszcz?
Zdarza się, że podczas mieszania gorącej śmietanki z czekoladą masa nagle traci połysk, staje się ziarnista, a na wierzch wypływa żółty tłuszcz. Dzieje się tak, gdy śmietanka była zbyt gorąca i przegrzała masło kakaowe zawarte w czekoladzie. Nie wylewaj tego kremu! Aby uratować zwarzoną emulsję, wlej do miski z czekoladą 2-3 łyżki stołowe zimnego mleka prosto z lodówki i zmiksuj całość blenderem ręcznym (żyrafą) przez kilkanaście sekund, trzymając ostrze pod powierzchnią masy. Różnica temperatur i wysokie obroty blendera sprawią, że tłuszcz ponownie połączy się z płynem, a krem odzyska aksamitną gładkość.
3. Dlaczego kruche ciasto kurczy się i zsuwa ze ścianek foremki podczas pieczenia?
Jeśli po otwarciu piekarnika widzisz, że starannie wylepione boki babeczek spłynęły na dno, oznacza to, że w cieście rozwinęła się zbyt duża siatka glutenowa (ciasto było za długo wyrabiane w ciepłych dłoniach) lub masło przed włożeniem do pieca było zbyt miękkie. Profesjonalny trik szefów kuchni jest bardzo prosty: po wylepieniu foremek surowym ciastem, włóż całą blaszkę na 15 minut do zamrażalnika. Gdy wstawisz niemal zamrożone ciasto bezpośrednio do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza, mąka zapiecze się i utrwali kształt koszyczka znacznie szybciej, niż zlodowaciałe masło zdąży się roztopić.
4. Czym zastąpić żurawinę, jeśli nie przepadasz za jej cierpkim smakiem?
Choć w oryginalnym przepisie cechowym z 1998 roku to właśnie żurawina odpowiada za przełamanie słodyczy czekolady i bezy, w domowych warunkach możesz zastosować inny kwaśny akcent. Doskonale sprawdzi się tutaj gęsty dżem z czarnej lub czerwonej porzeczki (przetarty przez sitko, aby pozbyć się pestek), domowa konfitura z drylowanych wiśni lub mus z pieczonych kwaśnych jabłek (szarej renety). Kluczowe jest to, aby owocowy dodatek miał niską zawartość cukru i wyraźną kwasowość – użycie słodkiego dżemu truskawkowego sprawi, że całe ciastko stanie się mdłe.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.