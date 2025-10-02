„To fikcja”. Były operator GROM miażdży rządowy poradnik bezpieczeństwa

2 października 2025 21:35 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” miał przygotować Polaków na sytuacje kryzysowe, ale zdaniem eksperta to zbiór pustych haseł. Były operator GROM Paweł Moszner ostrzega, że dokument nie chroni dzieci i nie daje realnych procedur na wypadek zagrożenia w szkołach.

Fot. Warszawa w Pigułce

„Fronty Wojny”. Ekspert krytykuje rządowy poradnik bezpieczeństwa: „Nie chroni dzieci”

Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” miał być odpowiedzią na rosnące poczucie zagrożenia w społeczeństwie. Dokument przygotowywano ponad rok, a jego prezentacji dokonali ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Jednak zdaniem Pawła Mosznera, byłego operatora GROM i autora podręcznika „Ratowanie życia w sytuacji zagrożenia”, publikacja jest bezużyteczna. – To zbiór ogólników, które można znaleźć w Google. Nie przygotowuje obywateli na realne niebezpieczeństwa, szczególnie w szkołach – podkreśla w podcaście „Fronty Wojny”.

Moszner szczególnie ostro krytykuje sposób przeprowadzania próbnych alarmów w polskich szkołach. – Jak jest dobra pogoda, dzieci wychodzą na boisko, stoją w grupie, rozmawiają, po czym wracają do klas. To fikcja, a nie ćwiczenia – mówi. Jego zdaniem system bezpieczeństwa w szkołach zatrzymał się na pożarach, a ignoruje realne zagrożenia: ataki z użyciem noża, wniesienie broni, czy sytuacje kryzysowe znane już z polskich placówek. – Kiedyś w Brześciu Kujawskim strzelano do dzieci, w Warszawie wielokrotnie wnoszono broń do szkoły. Na takie scenariusze trzeba być przygotowanym – ostrzega.

Ekspert wylicza kolejne absurdy. Szkoły korzystają z jednego sygnału alarmowego – trzech dzwonków. – W przypadku zagrożenia z bronią, wszyscy wychodzą na korytarz, a napastnik może strzelać do tłumu jak do kaczek – tłumaczy Moszner. Jego zdaniem konieczne są różne sygnały alarmowe oraz jasne instrukcje dla nauczycieli: czy uciekać wyjściem awaryjnym, czy barykadować się w klasie.

Krytyce poddaje też koncepcję miejsc zbiórki do ewakuacji. – Jeśli ktoś z bronią będzie w szkole, wystawi lufę przez okno i zacznie strzelać. Jeśli dojdzie do wybuchu, odłamki mogą dosięgnąć ludzi nawet kilkaset metrów dalej. Nikt nie ćwiczy ewakuacji w deszczu, w mrozie czy w warunkach realnego zagrożenia – mówi.

Najostrzej Moszner ocenia sam rządowy dokument. – To jest tak strasznie ogólne, że nie wiem, jak można było przygotowywać to rok. Każdą stronę znajdę w Google. Poradnik powinien uczyć, jak się zabarykadować, jak wzywać pomoc, jak przetrwać – a nie powtarzać trzy slogany: uciekaj, ukryj się, walcz – podkreśla.

Ekspert zaznacza, że w obliczu współczesnych zagrożeń potrzeba nie teoretycznych ogólników, lecz realnych, praktycznych procedur – takich, które w razie kryzysu uratują życie dzieci i dorosłych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl