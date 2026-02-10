„To go zmiecie z politycznej planszy”. Ziobro zwraca się wprost do Tuska
Przebywający na Węgrzech Zbigniew Ziobro ponownie zabrał głos w sprawie działań polskich organów ścigania i ostro skrytykował premiera Donalda Tuska. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że decyzje prokuratury i sądu mają charakter polityczny, a toczące się wobec niego postępowanie określa jako bezprawne.
Przebywający na Węgrzech Zbigniew Ziobro po raz kolejny publicznie odniósł się do działań polskich organów ścigania oraz do premiera Donalda Tuska. Były minister sprawiedliwości w wywiadzie medialnym ocenił, że decyzje dotyczące jego osoby mają charakter polityczny i zapowiedział dalsze publiczne zabieranie głosu w tej sprawie.
List gończy i decyzje prokuratury
W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa poinformowała o wydaniu postanowienia o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym. Jak wskazano w komunikatach, podstawą decyzji był fakt, że podejrzany przebywa poza krajem i nie stawia się na wezwania organów ścigania. Zbigniew Ziobro od kilku miesięcy pozostaje na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową.
Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Według informacji przekazywanych przez śledczych, sprawa dotyczy podejrzeń o naruszenia prawa przy zarządzaniu środkami publicznymi.
Stanowisko Zbigniewa Ziobry
W najnowszej wypowiedzi medialnej Zbigniew Ziobro stwierdził, że działania prokuratury oraz decyzja sądu o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu są – w jego ocenie – motywowane politycznie. Były minister zaprzecza zarzutom i podkreśla, że wszystkie jego decyzje miały podstawę prawną.
Ziobro skierował również bezpośrednie wystąpienie pod adresem premiera Donalda Tuska, zapowiadając dalsze ujawnianie – jak to określa – informacji dotyczących działań obecnego rządu. Wypowiedzi te mają charakter ocenny i stanowią element bieżącego sporu politycznego.
Decyzja sądu i dalszy bieg sprawy
W czwartek sąd uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztu. Śledczy zapowiadają postawienie byłemu ministrowi szeregu zarzutów, w tym dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zbigniew Ziobro konsekwentnie odrzuca te oskarżenia.
Sprawa ma charakter rozwojowy i zależy od dalszych decyzji procesowych, w tym ewentualnych działań międzynarodowych związanych z pobytem byłego ministra poza granicami kraju.
Kontekst polityczny
Wypowiedzi Ziobry wpisują się w szerszy konflikt polityczny pomiędzy obozem rządzącym a przedstawicielami poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Równolegle temat działań organów ścigania wobec byłych urzędników państwowych jest przedmiotem debaty publicznej i zapowiedzi dalszych rozliczeń.
