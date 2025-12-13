To jedno kliknięcie chroni Twoje pieniądze. 7,5 miliona Polaków zastrzegło PESEL. Sprawdź, czy Ty też jesteś wśród nich.
Jedno kliknięcie może zdecydować o bezpieczeństwie Twoich danych i pieniędzy. Blisko 7.5 milionów Polek i Polaków skorzystało już z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL, aby uchronić się przed wyłudzeniami i oszustwami finansowymi.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, narażasz się na ryzyko, które dziś dotyczy praktycznie każdego.
Zastrzeżenie numeru PESEL to narzędzie, które blokuje możliwość zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub zawarcia umowy finansowej na Twoje dane bez Twojej wiedzy. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli oszust przejmie Twoje dane osobowe, bank lub instytucja finansowa zobaczy, że PESEL jest zablokowany i odmówi transakcji. To jedna z najskuteczniejszych metod ochrony przed kradzieżą tożsamości.
Skala zagrożenia jest ogromna. Oszustwa z użyciem cudzych danych należą dziś do najczęstszych przestępstw finansowych. Wystarczy jeden wyciek danych, fałszywy SMS lub spreparowany telefon, aby ktoś spróbował wziąć kredyt na Twoje nazwisko. Wiele ofiar dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy dostaje wezwanie do zapłaty za zobowiązanie, którego nigdy nie zaciągała.
Dlatego coraz więcej osób decyduje się na prewencję. Zastrzeżenie PESEL działa jak cyfrowa blokada. Chroni Cię wtedy, gdy nie spodziewasz się zagrożenia i nie masz świadomości, że Twoje dane mogły trafić w niepowołane ręce. To rozwiązanie szczególnie ważne w czasach, gdy oszuści podszywają się pod banki, urzędy i instytucje państwowe, wysyłając fałszywe wezwania i komunikaty.
Co ważne, zastrzeżenie numeru PESEL nie oznacza trwałej blokady. W każdej chwili możesz je cofnąć, jeśli sam chcesz wziąć kredyt, podpisać umowę lub załatwić sprawę wymagającą weryfikacji danych. Po zakończeniu formalności blokadę można ponownie włączyć. To daje pełną kontrolę i elastyczność bez utraty bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie zastrzegłeś numeru PESEL, działasz dziś bez podstawowej ochrony. W świecie cyfrowym to tak, jakby zostawić otwarte drzwi do swojego konta bankowego. Jedno kliknięcie może zapobiec wielomiesięcznym problemom, stresowi i walce o udowodnienie, że padłeś ofiarą przestępstwa.
Zastrzeżenie PESEL jest szczególnie istotne dla osób starszych, rodzin z dziećmi, przedsiębiorców i wszystkich korzystających z bankowości online. To również ważny sygnał dla bliskich. Warto upewnić się, że rodzice lub dziadkowie wiedzą o tej możliwości i z niej skorzystali. Wielu oszustów celuje właśnie w osoby, które nie czują się pewnie w świecie cyfrowym.
Blisko 7.5 milionów zastrzeżeń pokazuje jedno. Polacy zaczęli traktować ochronę danych poważnie. To nie moda ani zbędna formalność, lecz realna tarcza przed stratą pieniędzy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pytanie nie brzmi czy warto, lecz jak długo chcesz ryzykować.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.