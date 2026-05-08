To jedno miasto wprowadza zakaz reklam mięsa i paliw kopalnianych. Zmiana billboardów od 1 maja
Od 1 maja 2026 roku jedna z europejskich stolic wprowadziła nowe zasady dotyczące reklam w przestrzeni publicznej. Z billboardów, przystanków i stacji metra znikają treści promujące mięso, paliwa kopalne oraz wybrane usługi transportowe. To element szerszej strategii klimatycznej, która może mieć konsekwencje także dla innych miast w Europie – w tym w Polsce.
Reklamy znikają z ulic. Decyzja dotyczy konkretnych branż
Nowe regulacje obejmują nośniki reklamowe zarządzane przez miasto. Oznacza to, że przestrzeń publiczna przestaje być dostępna dla kampanii promujących produkty o wysokim śladzie węglowym.
W praktyce chodzi m.in. o:
– mięso i produkty mięsne
– paliwa kopalne
– samochody spalinowe
– dalekie podróże lotnicze
Decyzja weszła w życie w maju 2026 roku i jest powiązana z planem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Władze miasta uznały, że reklama nie może stać w sprzeczności z polityką publiczną.
Zmiana strategii zamiast symbolicznego gestu
To nie jest jedynie kwestia estetyki. Ograniczenie reklam ma realnie wpłynąć na decyzje konsumentów. Brak stałej ekspozycji na określone produkty ogranicza impulsywne zakupy – ten mechanizm jest dobrze znany z praktyki rynku reklamowego.
Miasto jasno wskazuje kierunek – mniej emisji, więcej świadomych wyborów. W planach jest m.in. zmiana struktury konsumpcji, w tym zwiększenie udziału produktów roślinnych w diecie mieszkańców do około 50 proc. w perspektywie 2050 roku.
Firmy reagują. Spór może trafić do sądu
Nowe przepisy spotkały się z reakcją branż, których dotyczą. Sektor mięsny i turystyczny wskazuje na ograniczenie swobody działalności gospodarczej. W tle pojawia się pytanie, gdzie przebiega granica ingerencji samorządu w rynek.
Reklama dotyczy legalnych produktów, dlatego część organizacji rozważa kroki prawne. Spór może trafić do sądów administracyjnych, gdzie ocenione zostanie, czy działania miasta mieszczą się w obowiązującym prawie.
Jednocześnie dane samorządowe wskazują, że wpływy z reklam objętych zakazem stanowią niewielki udział w całkowitym rynku outdoorowym. Dominują inne sektory – moda, technologie i rozrywka.
Europa idzie w tym kierunku. Kolejne miasta przygotowują zmiany
Podobne rozwiązania nie są odosobnione. Już w 2022 roku jedno z holenderskich miast wprowadziło zakaz reklam mięsa. Kolejne samorządy – w tym Utrecht czy Nijmegen – rozszerzają te regulacje.
Na poziomie krajowym Francja wprowadziła ograniczenia dotyczące reklam paliw kopalnych. Z kolei miasta takie jak Edynburg, Florencja czy Sztokholm pracują nad własnymi regulacjami.
Trend jest wyraźny – przestrzeń publiczna przestaje być neutralna reklamowo i staje się narzędziem polityki klimatycznej.
Warszawa pod presją zmian. Czy podobne przepisy pojawią się w Polsce?
Na razie w Polsce nie obowiązują przepisy ograniczające reklamy mięsa czy paliw kopalnych w przestrzeni miejskiej. Jednak temat zaczyna pojawiać się w dyskusjach samorządowych.
Warszawa już wcześniej wprowadzała regulacje dotyczące reklam, m.in. poprzez tzw. uchwałę krajobrazową. Obejmuje ona zasady lokalizacji nośników reklamowych i ich estetyki.
Miasto konsekwentnie ogranicza chaos reklamowy, ale na razie nie wprowadziło zakazów dotyczących konkretnych branż.
Z informacji płynących z ratusza wynika, że priorytetem pozostaje transport publiczny i redukcja emisji w sektorze mobilności. W 2025 roku Warszawa zwiększyła udział autobusów elektrycznych i planuje dalsze inwestycje w zeroemisyjny transport.
W praktyce oznacza to, że choć nie ma jeszcze zakazów reklam, kierunek polityki miejskiej jest zbieżny z trendami europejskimi. Decyzje innych stolic mogą przyspieszyć podobne działania także w Polsce.
Reklama przeniesie się do internetu. Branża już reaguje
Ograniczenia w przestrzeni miejskiej mogą spowodować przesunięcie budżetów reklamowych do internetu. Tam regulacje są mniej restrykcyjne i trudniejsze do egzekwowania.
Firmy z sektorów wysokoemisyjnych już analizują nowe kanały komunikacji. Dla wielu z nich to sygnał, że dotychczasowe strategie marketingowe przestają działać w przestrzeni publicznej.
Zmiana nie dotyczy tylko reklam – to sygnał dla całych branż, że model biznesowy będzie musiał się dostosować.
Co to oznacza dla Ciebie? Możliwe zmiany także w polskich miastach
– przygotuj się na zmiany w przestrzeni miejskiej – reklamy mogą wyglądać inaczej niż dziś
– obserwuj decyzje samorządów, zwłaszcza w dużych miastach jak Warszawa
– zwróć uwagę na polityki klimatyczne – mogą wpływać na ceny i dostępność usług
– śledź zmiany w reklamie – część komunikatów przeniesie się do internetu
– sprawdzaj lokalne uchwały, np. krajobrazowe, które regulują nośniki reklamowe
