To już oficjalne: mamy konsumpcyjny boom. Zobacz, w których branżach Polacy zostawiają najwięcej gotówki.

Styczniowe zaskoczenie: Dlaczego kupujemy tak dużo?

Ekonomiści spodziewali się solidnego wzrostu na poziomie 6-7%, jednak odczyt 9,2% pokazał, że siła nabywcza polskich gospodarstw domowych jest ogromna. Głównym paliwem dla tego wyniku jest rekordowy wzrost płac realnych (wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja), co po długim czasie „zaciskania pasa” skłoniło konsumentów do odważniejszych zakupów.

Co istotne, dane te pokazują, że polska gospodarka w 2026 rok weszła z bardzo silnym fundamentem konsumpcyjnym, co może przełożyć się na wyższe tempo wzrostu PKB w całym pierwszym kwartale.