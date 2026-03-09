To już oficjalne: prognozy stóp wywrócone do góry nogami. Zobacz, o ile wzrosną koszty pożyczek.

9 marca 2026 13:19 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Jeszcze tydzień temu rynek świętował obniżkę stóp procentowych, dziś eksperci ostrzegają przed ich gwałtownym wzrostem. Drastyczny skok cen ropy i gazu, wywołany blokadą Cieśniny Ormuz, budzi inflacyjne demony. Narodowy Bank Polski może zostać zmuszony do wykonania gwałtownego „zwrotu przez sztag” i powrotu do restrykcyjnej polityki monetarnej.

Fot. Shutterstock

Inflacja pod presją surowców

Mechanizm jest bezlitosny: droższa ropa to nie tylko wyższe rachunki na stacjach, ale przede wszystkim wzrost kosztów transportu i produkcji w całej gospodarce. Analitycy cytowani przez Forsal wskazują, że przy cenach baryłki przekraczających 120 dolarów, powrót inflacji do celu NBP staje się niemożliwy. To stawia Radę Polityki Pieniężnej pod ścianą, aby bronić wartości złotego i hamować wzrost cen, konieczne mogą być podwyżki stóp jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku.

Zmienne prognozy stóp procentowych. Marzec 2026

Poniższe zestawienie pokazuje, jak radykalnie zmieniły się oczekiwania rynku w ciągu zaledwie kilku dni:

Scenariusz Prognoza przed kryzysem Prognoza obecna (09.03.2026)
Stopa referencyjna (koniec 2026) 3,25% (dalsze spadki) 4,50% – 5,00% (wzrost)
Główny czynnik ryzyka Spowolnienie PKB Szok podażowy (ceny energii)
Rata kredytu (500 tys. zł) Spadek o ok. 150 zł Wzrost o ok. 250-300 zł

Złoty w kleszczach niepewności

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie tradycyjnie osłabia waluty rynków wschodzących, w tym polskiego złotego. Słabsza waluta to droższy import, co dodatkowo napędza spiralę drożyzny. W tej sytuacji RPP może nie mieć wyjścia podwyżka stóp stanie się jedynym narzędziem do stabilizacji kursu PLN i ochrony gospodarki przed „importowaną inflacją”.

Co to oznacza dla portfeli Polaków?

  • Kredytobiorcy: Osoby ze zmiennym oprocentowaniem muszą przygotować się na wzrost WIBOR-u, co przełoży się na wyższe raty już w najbliższych miesiącach.
  • Oszczędzający: Ewentualne podwyżki stóp mogą nieco poprawić ofertę lokat bankowych, choć realna stopa zwrotu (po uwzględnieniu inflacji) nadal może pozostawać ujemna.
  • Firmy: Wyższy koszt pieniądza w połączeniu z ogromnymi rachunkami za energię to przepis na „perfekcyjną burzę” w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy Forsal.pl z dnia 09.03.2026 r. dotyczącej wpływu kryzysu energetycznego na stopy procentowe.

 

