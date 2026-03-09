To już oficjalne: prognozy stóp wywrócone do góry nogami. Zobacz, o ile wzrosną koszty pożyczek.
Inflacja pod presją surowców
Mechanizm jest bezlitosny: droższa ropa to nie tylko wyższe rachunki na stacjach, ale przede wszystkim wzrost kosztów transportu i produkcji w całej gospodarce. Analitycy cytowani przez Forsal wskazują, że przy cenach baryłki przekraczających 120 dolarów, powrót inflacji do celu NBP staje się niemożliwy. To stawia Radę Polityki Pieniężnej pod ścianą, aby bronić wartości złotego i hamować wzrost cen, konieczne mogą być podwyżki stóp jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku.
Zmienne prognozy stóp procentowych. Marzec 2026
Poniższe zestawienie pokazuje, jak radykalnie zmieniły się oczekiwania rynku w ciągu zaledwie kilku dni:
|Scenariusz
|Prognoza przed kryzysem
|Prognoza obecna (09.03.2026)
|Stopa referencyjna (koniec 2026)
|3,25% (dalsze spadki)
|4,50% – 5,00% (wzrost)
|Główny czynnik ryzyka
|Spowolnienie PKB
|Szok podażowy (ceny energii)
|Rata kredytu (500 tys. zł)
|Spadek o ok. 150 zł
|Wzrost o ok. 250-300 zł
Złoty w kleszczach niepewności
Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie tradycyjnie osłabia waluty rynków wschodzących, w tym polskiego złotego. Słabsza waluta to droższy import, co dodatkowo napędza spiralę drożyzny. W tej sytuacji RPP może nie mieć wyjścia podwyżka stóp stanie się jedynym narzędziem do stabilizacji kursu PLN i ochrony gospodarki przed „importowaną inflacją”.
Co to oznacza dla portfeli Polaków?
- Kredytobiorcy: Osoby ze zmiennym oprocentowaniem muszą przygotować się na wzrost WIBOR-u, co przełoży się na wyższe raty już w najbliższych miesiącach.
- Oszczędzający: Ewentualne podwyżki stóp mogą nieco poprawić ofertę lokat bankowych, choć realna stopa zwrotu (po uwzględnieniu inflacji) nadal może pozostawać ujemna.
- Firmy: Wyższy koszt pieniądza w połączeniu z ogromnymi rachunkami za energię to przepis na „perfekcyjną burzę” w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy Forsal.pl z dnia 09.03.2026 r. dotyczącej wpływu kryzysu energetycznego na stopy procentowe.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.