To już oficjalne: prognozy stóp wywrócone do góry nogami. Zobacz, o ile wzrosną koszty pożyczek.

Inflacja pod presją surowców

Mechanizm jest bezlitosny: droższa ropa to nie tylko wyższe rachunki na stacjach, ale przede wszystkim wzrost kosztów transportu i produkcji w całej gospodarce. Analitycy cytowani przez Forsal wskazują, że przy cenach baryłki przekraczających 120 dolarów, powrót inflacji do celu NBP staje się niemożliwy. To stawia Radę Polityki Pieniężnej pod ścianą, aby bronić wartości złotego i hamować wzrost cen, konieczne mogą być podwyżki stóp jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku.