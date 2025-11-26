To już pewne. Takie telefony przestaną działać w Polsce
Cyfrowa rewolucja wchodzi w decydującą fazę. Plus potwierdził już oficjalnie: sieć 3G zostanie w Polsce całkowicie wyłączona, a wraz z nią funkcjonowanie wielu starszych telefonów i kart SIM dobiegnie końca. Dla tysięcy użytkowników oznacza to jedno — ich sprzęt wkrótce straci zasięg lub przestanie obsługiwać podstawowe usługi.
To pierwszy tak duży krok w stronę pełnej cyfryzacji komunikacji mobilnej w naszym kraju.
Koniec 3G w Polsce. Plus wdraża plan, który zmieni rynek
Operator zapowiedział wygaszanie sieci 3G w całej Polsce. Proces obejmie wszystkie regiony i będzie realizowany etapami, ale jego zakończenie jest przesądzone — standard sprzed dwóch dekad zanika, a jego miejsce przejmą technologie 4G/LTE i 5G.
Sieć 5G Plusa obejmuje już ponad 26 milionów mieszkańców, a ultraszybkie 5G Ultra — ponad 17 milionów. Aby dalej rozwijać te rozwiązania, operator musi „uwolnić” zajmowane dotąd przez 3G częstotliwości.
Efekt? Wyższa przepustowość, mniej przeciążeń oraz stabilniejsze połączenia dla wszystkich.
Nowe technologie, nowa jakość — 4G i 5G przejmują rynek
Wyłączenie 3G nie jest jedynie technologiczną ciekawostką. To realna zmiana, która poprawi komfort codziennego korzystania z telefonu:
-
szybszy Internet mobilny,
-
wyraźniejsze rozmowy w jakości VoLTE,
-
mniej problemów z zasięgiem w dużych miastach,
-
większa niezawodność sieci w godzinach szczytu.
Plus podkreśla, że modernizacja jest konieczna — liczba użytkowników smartfonów rośnie, a zapotrzebowanie na dane jest już kilka razy większe niż jeszcze dekadę temu.
Uwaga! Starsze telefony i karty SIM przestaną działać
Najważniejsza informacja dla klientów:
Telefony niewspierające 4G ani 5G po prostu przestaną działać w sieci Plusa.
Dotyczy to głównie:
-
klasycznych telefonów sprzed kilkunastu lat,
-
smartfonów bez obsługi LTE,
-
najstarszych kart SIM, które nie potrafią korzystać z 4G/5G.
Skutki mogą być dotkliwe: brak rozmów, brak Internetu, brak SMS-ów.
Operator już przygotowuje komunikaty dla klientów — każdy użytkownik ma otrzymać informację, jeśli jego urządzenie jest zagrożone.
Jak sprawdzić, czy twój telefon zadziała po wyłączeniu 3G?
To prostsze, niż się wydaje:
-
Włącz dane mobilne i sprawdź symbol w górnej części ekranu.
Jeśli widzisz „4G”, „LTE”, „5G”, jesteś bezpieczna.
-
Jeśli widzisz „3G”, „H”, „H+” — twój telefon jest zagrożony.
-
Jeśli masz bardzo starą kartę SIM (bez chipu LTE), zgłoś się do salonu — wymiana jest zwykle darmowa.
Harmonogram zmian — klienci dostaną czas, ale nie warto zwlekać
Plus zapowiada, że wyłączenia będą realizowane stopniowo. Użytkownicy zostaną powiadomieni SMS-em oraz komunikatem w aplikacji.
Operator zachęca, aby nie czekać na ostatnią chwilę — im bliżej wyłączenia, tym większy będzie ruch klientów w salonach i punktach obsługi.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz ze starszego telefonu lub urządzenia M2M (np. alarmu, GPS, terminala płatniczego), musisz sprawdzić ich kompatybilność.
Brak reakcji może oznaczać utratę kontaktu ze światem dosłownie z dnia na dzień.
To jednocześnie sygnał, że era klasycznych urządzeń bez 4G i 5G definitywnie się kończy. Cyfrowa transformacja wchodzi w ostatnią prostą — a wraz z nią zmienia się sposób, w jaki Polacy komunikują się na co dzień.
