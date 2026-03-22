To koniec ery gazu w domach. Od tej daty nie zamontujesz już kotła, a dopłaty zniknęły z dnia na dzień
Jeszcze kilka lat temu państwo zachęcało do wymiany kopciuchów na ogrzewanie gazowe. Dziś kierunek jest zupełnie inny. Unijne przepisy wyznaczyły harmonogram odchodzenia od paliw kopalnych w budynkach, a gaz przestał być traktowany jako bezpieczne rozwiązanie przejściowe.
Od 2025 roku zakończono publiczne dopłaty do kotłów gazowych działających wyłącznie na paliwach kopalnych. Oznacza to, że klasyczny piec gazowy nie może już liczyć na wsparcie w programach finansowanych ze środków publicznych.
Jeszcze niedawno był jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań w programie Czyste Powietrze. Teraz wsparcie kierowane jest głównie do technologii opartych na odnawialnych źródłach energii.
Padła graniczna data dla nowych budynków
Kolejny etap zmian wejdzie w życie w 2030 roku. Zgodnie z nowelizacją dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wszystkie nowe domy w Unii Europejskiej mają spełniać standard zeroemisyjny.
W praktyce oznacza to brak możliwości instalowania w nowych budynkach systemów grzewczych opartych wyłącznie na gazie ziemnym jako podstawowym źródle ciepła.
Dlaczego gaz przestał być „ekologiczny”
Choć gaz emituje mniej zanieczyszczeń niż węgiel, nadal powoduje emisję dwutlenku węgla. W ramach pakietu Fit for 55 Unia Europejska zobowiązała się do znaczącego ograniczenia emisji do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku.
W długofalowej strategii gaz nie mieści się już w katalogu docelowych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego.
Co zamiast kotłów gazowych
Promowane są pompy ciepła oraz systemy hybrydowe, w których głównym źródłem energii jest instalacja odnawialna, a gaz pełni funkcję pomocniczą. Coraz większą rolę mają odgrywać również magazyny energii i fotowoltaika.
Problemem pozostają koszty inwestycji. Zakup i montaż nowoczesnego systemu grzewczego to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przy rosnących cenach materiałów limit ulgi termomodernizacyjnej, wynoszący 53 tysiące złotych na osobę, często nie pokrywa pełnych kosztów.
Czy trzeba likwidować istniejące piece
Obecnie nie ma obowiązku natychmiastowego demontażu działających kotłów gazowych w istniejących budynkach. Zmiany dotyczą przede wszystkim nowych inwestycji oraz zasad finansowania.
Jednak kierunek transformacji jest jasno wyznaczony. W kolejnych latach presja regulacyjna może się nasilać.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli planujesz budowę domu po 2030 roku, musisz uwzględnić nowe wymogi energetyczne. Jeśli rozważasz wymianę źródła ciepła, warto dokładnie przeanalizować dostępne technologie i koszty eksploatacji.
Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na rachunki i zgodność instalacji z prawem przez następne dekady.
Dopłaty do samodzielnych kotłów gazowych już zniknęły, a od 2030 roku nowe budynki w Unii Europejskiej mają być zeroemisyjne. Gaz traci status paliwa przejściowego, a właściciele domów muszą przygotować się na nową rzeczywistość w ogrzewaniu nieruchomości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.