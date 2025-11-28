To koniec popularnej sieci w Polsce. Jest oficjalny komunikat operatora 28.11.2025
Orange potwierdziło, że zgodnie z wcześniejszym harmonogramem w listopadzie całkowicie wyłączyło sieć 3G, która działała w Polsce od 2005 roku. Operator podaje, że proces przebiegał stopniowo, region po regionie, a zwolnione pasmo zostało natychmiast przeznaczone na technologie nowszej generacji.
Co się zmienia po wyłączeniu 3G
Orange informuje, że miejsce sieci 3G przejęły 4G i LTE, czyli technologie zapewniające wyższą jakość rozmów i szybszy internet mobilny. Operator podkreśla, że dzięki temu pasma radiowe będą wykorzystywane bardziej efektywnie, a użytkownicy — zwłaszcza w mniejszych miejscowościach — odczują poprawę stabilności połączeń.
Na udostępnionej przez rzecznika Orange mapie widać, jak w kolejnych tygodniach listopada następowało wygaszanie nadajników 3G. Ostatnie stacje wyłączono zgodnie z harmonogramem.
Dlaczego Orange zdecydowało się na ten krok
Wyłączenie 3G to trend, który obserwujemy już w całej Europie. Starsza technologia zużywa znacznie więcej energii, ma gorszą przepustowość i ogranicza możliwości rozbudowy nowoczesnych sieci.
Operator wyjaśnia, że dzięki uwolnionym częstotliwościom będzie można zwiększać pojemność sieci 4G i rozwijać 5G. Użytkownicy zyskują więc lepszy zasięg, szybsze pobieranie danych i stabilniejsze połączenia głosowe.
Co to oznacza dla klientów Orange
Dla większości osób wyłączenie 3G nie oznacza żadnych utrudnień. Telefony obsługujące 4G i LTE automatycznie przełączą się na nowszą technologię. Zmiany mogą odczuć tylko osoby, które korzystają ze starszych modeli urządzeń.
Zgodnie z zapowiedzą w listopadzie wyłączyliśmy sieć 3G, która była z nami od 2005 roku. Proces odbywał się stopniowo. Jej miejsce zastąpiła nowocześniejsza i szybsza technologia 4G / LTE, która daje wyższą jakość rozmów i mobilnego internetu. Lepiej wykorzystujemy też dostępne… pic.twitter.com/Gr2nYAuffk
— Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) November 28, 2025
Co warto sprawdzić:
– czy telefon obsługuje 4G/LTE,
– czy w ustawieniach włączony jest tryb LTE,
– czy karta SIM nie jest starszego typu (Orange zaleca wymianę na nowszą, jeśli ma ponad 10 lat).
Jeśli urządzenie działa wyłącznie w 2G i 3G, po wyłączeniu 3G internet mobilny będzie działał wolniej, a w niektórych miejscach może być dostępny tylko podstawowy zasięg rozmów.
Co dalej z siecią Orange
Operator zapowiada, że kolejnym etapem będzie rozbudowa sieci 5G na nowych pasmach. Umożliwią one obsługę większej liczby użytkowników oraz szybszy przesył danych. Wyłączenie 3G ma być fundamentem pod dalszą modernizację infrastruktury.
Orange oficjalnie zakończyło działanie sieci 3G. Pasmo uwolniono na rzecz nowszych technologii, co ma poprawić jakość usług i przygotować operatora na dalszy rozwój 4G oraz 5G. Zmiana dotyczy przede wszystkim osób korzystających ze starszych telefonów. Jeśli Twój sprzęt obsługuje LTE, nie musisz nic robić — sieć przełączyła się automatycznie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.