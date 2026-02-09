To koniec tanich mieszkań. Te dane z 2026 roku nie pozostawiają złudzeń
Początek 2026 roku przyniósł wyraźne ożywienie na rynku nieruchomości, jednak nie jest to dobra wiadomość dla portfeli kupujących. Najnowsze dane wskazują, że w największych polskich miastach ceny znów pną się w górę, a Warszawa przekroczyła właśnie kolejną psychologiczną barierę.
Jeden kluczowy powód wzrostów: Ofensywa luksusu
Eksperci są zgodni: za nagły skok średnich cen nie odpowiada ogólna drożyzna wszystkich lokali, lecz wprowadzenie do sprzedaży nowych, luksusowych inwestycji. To właśnie pule apartamentów premium, trafiające na rynek w styczniu, drastycznie wywindowały statystyki.
W stolicy nowe oferty osiągały średnią cenę na poziomie 24,4 tys. zł/m², co w zaledwie miesiąc podniosło ogólną średnią dla całego miasta o 4%. Rynek staje się coraz bardziej spolaryzowany – segment premium ciągnie średnią w górę, podczas gdy lokali z segmentu popularnego jest coraz mniej.
Krajobraz cenowy w styczniu 2026
Wzrosty nie ominęły również innych dużych ośrodków, choć ich skala była nieco mniejsza niż w Warszawie. Trójmiasto umacnia swoją pozycję drugiego najdroższego rynku w Polsce, a Kraków utrzymuje stabilną, wysoką bazę.
|Miasto
|Średnia cena (m²)
|Wzrost m/m
|Wzrost r/r
|Warszawa
|19,1 tys. zł
|+4%
|+8%
|Trójmiasto
|17,7 tys. zł
|+1%
|+11%
|Kraków
|16,9 tys. zł
|+1%
|+2%
|Wrocław
|15,2 tys. zł
|0%
|+3%
|Poznań
|13,9 tys. zł
|0%
|+4%
|Katowice (GZM)
|11,4 tys. zł
|+1%
|+2%
|Łódź
|11,5 tys. zł
|0%
|+1%
Znikające „tanie” mieszkania
Największym wyzwaniem dla osób szukających własnego „M” pozostaje drastycznie malejąca dostępność lokali w segmentach popularnych. W Warszawie i Trójmieście oferta mieszkań w przedziale 12–15 tys. zł/m² skurczyła się odpowiednio o 4% i 2%.
W Trójmieście luksus staje się standardem – już co trzecie mieszkanie w ofercie kosztuje powyżej 20 tys. zł za metr. Z kolei w Krakowie niemal całkowicie zniknęły oferty poniżej 10 tys. zł/m², co wypycha osoby z mniejszym budżetem do gmin ościennych.
Popyt nie słabnie mimo cen
Mogłoby się wydawać, że wysokie ceny odstraszą kupujących, jednak styczeń pokazał coś zupełnie innego. Deweloperzy w siedmiu metropoliach sprzedali łącznie 5 tysięcy mieszkań. To wynik o 20% wyższy niż średnia z końcówki ubiegłego roku. „Telefony znów zaczęły dzwonić” – to zdanie najlepiej podsumowuje nastroje w biurach sprzedaży.
Dobra wiadomość dla kupujących jest taka, że w większości miast (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław) deweloperzy budują obecnie szybciej, niż sprzedają. Dzięki temu oferta rynkowa nieco się powiększyła, co w teorii powinno hamować dalsze, gwałtowne skoki cen wynikające z ewentualnego braku towaru na półkach.
