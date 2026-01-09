To koniec znanego sposobu płacenia? Nowy standard ma wejść przed 2030 rokiem

9 stycznia 2026 11:45 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Plastikowe karty płatnicze mogą w najbliższych latach zniknąć z portfeli. Trwają prace nad systemami, które zastąpią je płatnościami opartymi na biometrii i jednorazowych kodach, a pełna zmiana ma nastąpić jeszcze przed końcem dekady.

Zobacz również:

Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock

Karty płatnicze mogą zniknąć do 2030 roku. Tak zmienią się codzienne płatności

Plastikowe karty płatnicze, które od lat są podstawowym narzędziem płatności bezgotówkowych, mogą wkrótce odejść w przeszłość. Najwięksi gracze rynku finansowego pracują nad rozwiązaniami, które mają całkowicie zastąpić fizyczne karty systemami cyfrowymi opartymi na biometrii i jednorazowych kodach. Zmiana ma nastąpić jeszcze przed końcem dekady.

Co się zmienia w systemie płatności

Nowy model zakłada odejście od przechowywania danych karty na plastiku. W zamian każda transakcja ma być autoryzowana indywidualnym, jednorazowym identyfikatorem. Taki kod działa tylko przy konkretnej płatności i nie może zostać użyty ponownie.

Zobacz również:

Rozwiązanie to znacząco ogranicza ryzyko przechwycenia danych oraz ich późniejszego wykorzystania. Nawet w przypadku naruszenia systemu pojedynczy kod traci wartość po zakończeniu transakcji.

Biometria zamiast PIN-u i plastiku

Równolegle rozwijane są technologie biometryczne, które mają zastąpić zarówno karty, jak i kody PIN. Autoryzacja płatności może odbywać się za pomocą odcisku palca, skanu dłoni lub rozpoznawania twarzy.

Dla użytkownika oznacza to uproszczenie procesu płacenia – bez wyciągania portfela, telefonu czy wpisywania numerów. Wystarczy potwierdzenie tożsamości, które system porówna z zapisanymi wcześniej danymi.

Horyzont zmian: koniec dekady

Celem jest wprowadzenie nowego standardu do 2030 roku. Do tego czasu systemy tokenowe i biometryczne mają stać się powszechne w sklepach stacjonarnych, internecie oraz w usługach publicznych.

Plastikowe karty, choć wciąż będą funkcjonować przejściowo, mogą stopniowo tracić znaczenie, podobnie jak wcześniej zaczęła znikać gotówka w części krajów europejskich.

Bezpieczeństwo i wygoda, ale też pytania

Choć nowy system zwiększa ochronę danych, budzi też wątpliwości. Eksperci zwracają uwagę na ryzyko wykluczenia osób, które mają ograniczony dostęp do technologii cyfrowych lub nie korzystają z nowoczesnych urządzeń.

Pojawiają się również pytania o odporność systemów płatniczych na awarie techniczne, przerwy w dostawie prądu czy zagrożenia dla infrastruktury krytycznej. Doświadczenia krajów, które niemal całkowicie zrezygnowały z gotówki, pokazują, że pełna cyfryzacja wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Co to oznacza dla użytkowników

Zmiana nie nastąpi z dnia na dzień. Przez kilka lat różne formy płatności będą funkcjonować równolegle. Dla konsumentów oznacza to konieczność stopniowego przyzwyczajania się do nowych rozwiązań i większą rolę urządzeń mobilnych oraz biometrii w codziennych zakupach.

Jedno jest pewne: sposób, w jaki płacimy, wchodzi w kolejną fazę transformacji, a fizyczna karta przestaje być jej centralnym elementem.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl