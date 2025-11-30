To mogło skończyć się tragedią. Maszynista w ostatniej chwili zauważył ciało na torach
Maszynista w ostatniej chwili zatrzymał pociąg, gdy na torach zauważył leżącego mężczyznę. Według nieoficjalnych ustaleń nietrzeźwy 50-latek spadł z peronu i cudem uniknął śmierci. Służby wyjaśniają, jak doszło do groźnego incydentu, który sparaliżował ruch kolejowy.
Na stacji Warszawa Włochy doszło do zdarzenia, które mogło zakończyć się tragedią. Około południa maszynista jednego z pociągów zauważył mężczyznę leżącego przy torach i natychmiast zgłosił podejrzenie potrącenia. Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, około 50-letni mężczyzna miał spaść z krawędzi peronu — był pijany i prawdopodobnie stracił równowagę.
Pociąg dalekobieżny, który zbliżał się do peronu, zdołał wyhamować w ostatniej chwili. Maszynista zatrzymał skład, unikając tragedii. Mężczyzna był przytomny — trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.
Na miejscu pojawiły się wszystkie służby: policja, Straż Ochrony Kolei i ratownicy. Zabezpieczono torowisko i rozpoczęto czynności wyjaśniające, co dokładnie wydarzyło się na peronie i w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się na torach.
Wypadek sparaliżował ruch pociągów w całej okolicy. Składy dalekobieżne i miejskie utknęły kolejno w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie, gdzie pasażerowie czekali na wznowienie kursów. Na szczęście — jak przekazały służby — sytuacja została już opanowana, a ruch wrócił do normy.
Śledczy badają sprawę, a według pierwszych ustaleń tylko błyskawiczna reakcja maszynisty zapobiegła tragedii.
