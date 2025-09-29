To może uderzyć w miliony Polaków. Ostrzeżenie, którego nie można lekceważyć
Michael Burry, znany na całym świecie dzięki trafnym przewidywaniom krachu z 2008 roku, ponownie wzbudził ogromne emocje wśród inwestorów. W pierwszym kwartale 2025 roku jego fundusz Scion Asset Management dokonał drastycznych zmian w portfelu, które wielu odczytuje jako sygnał nadciągających wstrząsów gospodarczych.
Wielka wyprzedaż i mocny sygnał
Burry wycofał się z większości spółek technologicznych, w tym z chińskich gigantów takich jak Alibaba, Baidu, JD.com czy PDD Holdings. Co więcej, jego fundusz nie tylko sprzedał akcje, ale również otworzył krótkie pozycje (PUT) na te same firmy oraz na amerykańskiego lidera półprzewodników – Nvidię. To wyraźny sygnał, że legendarny inwestor spodziewa się spadków na rynku technologicznym.
Wyjątek od pesymizmu – luksusowe kosmetyki
Wśród pesymistycznych decyzji jedno posunięcie zwróciło szczególną uwagę: Burry podwoił inwestycję w Estée Lauder. Zakupił 200 tysięcy akcji tej luksusowej marki kosmetycznej o łącznej wartości 13,2 mln dolarów. To wskazuje, że dostrzega szansę na odbicie spółki po restrukturyzacji i zmianach w zarządzie.
Tło gospodarcze – napięcia i ryzyka
Kroki Burry’ego wpisują się w globalny klimat niepewności. Gospodarka światowa boryka się obecnie z wieloma problemami:
-
utrzymujące się wysokie stopy procentowe i brak jasności co do polityki banków centralnych,
-
nowe cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa, które w kwietniu 2025 roku wywołały gwałtowne spadki na giełdach,
-
rekordowy dług publiczny USA, który przekroczył 36 bilionów dolarów.
Te czynniki zwiększają ryzyko recesji, stagflacji i kryzysu w światowym handlu.
Czy historia zatoczy koło?
Nie bez powodu rynki bacznie obserwują ruchy Burry’ego. To on jako jeden z nielicznych przewidział katastrofę na rynku nieruchomości w 2008 roku, kiedy inni ignorowali zagrożenie. Dziś po raz kolejny stawia na pesymistyczny scenariusz.
Inwestorzy z całego świata zastanawiają się: czy znów ma rację? Choć jednoznacznej odpowiedzi brak, jedno jest pewne – jeśli przewidywania Burry’ego się sprawdzą, rynki czekają gwałtowne turbulencje, a najbliższe miesiące mogą zmienić obraz światowej gospodarki.
