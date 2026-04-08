To może wydłużyć życie elektrowni węglowych? Polska analizuje konkretny scenariusz
Zielony amoniak jako wsparcie dla energetyki węglowej. Polska rozważa nowe rozwiązania
Polska transformacja energetyczna może zyskać nowe narzędzie ograniczające emisje z elektrowni węglowych. W centrum uwagi znalazł się amoniak, który dzięki rozwiniętemu zapleczu przemysłowemu w kraju może odegrać istotną rolę w modernizacji sektora.
Rozważane jest wykorzystanie amoniaku jako dodatku do paliwa węglowego w procesie współspalania. Technologia ta pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla bez konieczności natychmiastowego wyłączania istniejących bloków energetycznych. Szczególne znaczenie ma tzw. zielony amoniak, produkowany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W przeciwieństwie do tradycyjnych paliw nie zawiera węgla w swojej strukturze chemicznej, co ogranicza emisje podczas spalania.
Dla Polski istotne jest to, że kraj od lat należy do czołowych producentów amoniaku w Unii Europejskiej. Istniejąca infrastruktura oraz doświadczenie przemysłowe mogą przyspieszyć wdrożenie tej technologii.
Fakty i tło sprawy
Największym wyzwaniem dla krajowej energetyki są rosnące koszty emisji CO₂ oraz unijne regulacje klimatyczne. System EU ETS powoduje wzrost kosztów produkcji energii z węgla, a część bloków energetycznych zbliża się do końca swojej żywotności.
Zamiast całkowitej likwidacji elektrowni rozważane są rozwiązania przejściowe. Współspalanie amoniaku pozwala ograniczyć emisje przy zachowaniu stabilnej produkcji energii. Eksperci wskazują, że przy odpowiednim udziale amoniaku możliwe byłoby obniżenie emisji do poziomu zgodnego z unijnymi limitami, co umożliwiłoby dalsze funkcjonowanie części bloków po 2028 roku. Technologia ta jest już testowana w innych krajach, m.in. w Japonii. Wstępne wyniki pokazują, że modernizacja istniejących instalacji może być tańsza niż budowa nowych źródeł energii.
Co to oznacza dla czytelnika?
Wprowadzenie współspalania amoniaku może wpłynąć na stabilność dostaw energii. Utrzymanie istniejących elektrowni zmniejsza ryzyko niedoborów prądu w okresach wysokiego zapotrzebowania. Może to również ograniczyć tempo wzrostu cen energii. Modernizacja obecnych instalacji jest mniej kosztowna niż ich całkowita wymiana, co może przełożyć się na rachunki odbiorców.
Dodatkowo rozwój technologii związanych z zielonym amoniakiem może wspierać inwestycje przemysłowe, w tym centra danych wymagające stabilnych źródeł energii.
Amoniak może stać się elementem przejściowym w polskiej transformacji energetycznej. Pozwala ograniczyć emisje bez natychmiastowego odejścia od węgla. Ostateczna skala wdrożenia zależy jednak od kosztów, regulacji oraz tempa rozwoju technologii.
