To najszybciej rosnąca metropolia w Polsce! Już od 16 lat liczba mieszkańców nieprzerwanie idzie w górę.
To miasto rośnie w siłę. Liczba mieszkańców nieprzerwanie wzrasta od 2009 roku, co wyróżnia je na tle wielu dużych polskich metropolii zmagających się z wyludnieniem. Najnowsze dane potwierdzają, że to trwały trend, a nie chwilowe wahanie.
Miasto, które przyciąga
W pierwszej połowie bieżącego roku Kraków zanotował najwyższy przyrost mieszkańców wśród największych miast w Polsce. W okresie od czerwca 2024 do czerwca 2025 populacja wzrosła o blisko trzy tysiące osób. Do miasta przyciągają nie tylko miejsca pracy i edukacji, ale też atrakcyjna oferta kulturalna i wysoka jakość życia.
Migracje zamiast urodzeń
Co ciekawe, mimo ujemnego przyrostu naturalnego, liczba mieszkańców Krakowa nadal rośnie. Decydującym czynnikiem są migracje. Do miasta przeprowadza się więcej osób, niż je opuszcza. To pokazuje, że Kraków wciąż jest postrzegany jako miejsce oferujące stabilność, możliwości rozwoju i dobre warunki do życia.
Wyzwania dla metropolii
Stały wzrost populacji to nie tylko powód do dumy, ale i wyzwanie dla władz miasta. Rosnące zapotrzebowanie na mieszkania, transport publiczny, infrastrukturę drogową i usługi miejskie wymaga planowania i inwestycji. Przyciągając nowych mieszkańców, Kraków musi zadbać o to, by utrzymać wysoką jakość życia i sprawne funkcjonowanie przestrzeni miejskiej.
Fenomen Krakowa
Podczas gdy wiele dużych miast w Polsce walczy z problemem depopulacji i starzejącego się społeczeństwa, Kraków idzie w przeciwną stronę. Miasto staje się symbolem stabilnego rozwoju i atrakcyjności. Jeśli utrzyma ten trend i sprosta wyzwaniom infrastrukturalnym, może na długo pozostać jedną z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w kraju.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.