To nie gluten! Naukowcy ujawnili, co naprawdę powoduje bóle brzucha i wzdęcia.
Nadwrażliwość na gluten to mit? Naukowcy odkryli, że problem leży gdzie indziej. Nowe badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym rzucają zupełnie inne światło na tzw. nadwrażliwość na gluten.
Okazuje się, że u większości osób, które od lat unikają pieczywa i makaronów z powodu dolegliwości jelitowych, winowajcą wcale nie jest gluten. Naukowcy wskazują, że objawy takie jak wzdęcia, bóle brzucha czy zmęczenie mogą być spowodowane zupełnie innymi składnikami zawartymi w pszenicy, a nawet reakcją organizmu na stres.
Co naprawdę szkodzi
Eksperci podkreślają, że problem nie leży w samym glutenie, lecz w tzw. FODMAP-ach, czyli grupie fermentujących węglowodanów obecnych w wielu produktach zbożowych, warzywach i nabiale. To one mogą powodować nieprzyjemne objawy ze strony układu pokarmowego, które wielu ludzi błędnie przypisuje glutenowi.
Co więcej, badania wykazały, że w testach kontrolnych osoby przekonane o swojej nadwrażliwości reagowały podobnie zarówno na gluten, jak i na placebo. Oznacza to, że w wielu przypadkach za złe samopoczucie mogą odpowiadać mechanizmy psychologiczne, a nie rzeczywista reakcja organizmu na białko zawarte w pszenicy.
Dieta bezglutenowa nie dla każdego
Specjaliści przestrzegają, że unikanie glutenu bez medycznego uzasadnienia może przynieść więcej szkody niż pożytku. Produkty bezglutenowe są często uboższe w błonnik, witaminy i minerały, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do niedoborów i zaburzeń metabolicznych.
Zamiast samodzielnie eliminować gluten z diety, warto wykonać specjalistyczne badania i skonsultować się z dietetykiem. Dla większości osób to nie gluten jest problemem, lecz nieprawidłowo zbilansowana dieta i brak wiedzy o tym, jak organizm reaguje na różne składniki pokarmowe.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli po spożyciu pieczywa lub makaronu odczuwasz dyskomfort, nie zakładaj od razu, że masz nietolerancję glutenu. Naukowcy zalecają, by nie diagnozować się samodzielnie i nie sięgać po modne diety eliminacyjne bez konsultacji ze specjalistą. W wielu przypadkach wystarczy zmiana proporcji w diecie, aby objawy ustąpiły bez konieczności całkowitej rezygnacji z ulubionych produktów.
Nowe odkrycia pokazują, że problem nadwrażliwości na gluten został w dużej mierze przeceniony. Winny nie jest sam gluten, lecz sposób, w jaki współczesna dieta i stres wpływają na nasz układ pokarmowy.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.