To nie liczba kroków, ale czas! Naukowcy ujawniają, jaki spacer naprawdę działa na zdrowie.
Dłuższy spacer lepszy niż kilka krótkich. Nowe badania zmieniają sposób, w jaki powinniśmy się ruszać. Najnowsze badania naukowców z Australii i Hiszpanii przynoszą zaskakujące wnioski.
Okazuje się, że dla zdrowia serca i układu krążenia ważniejsza jest długość jednego, nieprzerwanego spaceru niż liczba krótkich przechadzek w ciągu dnia. Dłuższy, ciągły marsz działa korzystniej na organizm niż kilka krótkich wyjść, nawet jeśli łączna liczba kroków jest taka sama.
Jeden dłuższy spacer ma większą moc
W badaniu obejmującym kilkadziesiąt tysięcy osób wykazano, że już piętnastominutowy spacer bez przerwy znacząco obniża ryzyko chorób serca, nadciśnienia i cukrzycy. Kluczowe okazało się utrzymanie stałego tempa marszu, bez częstych postojów i przerw. Regularny, ciągły ruch pobudza krążenie, poprawia wydolność i pozwala lepiej dotlenić organizm.
Krótkie spacery, choć korzystne, nie dają takich efektów. Organizm potrzebuje kilku minut nieprzerwanej aktywności, by w pełni uruchomić procesy metaboliczne i spalanie tłuszczu. Dlatego naukowcy zalecają, by przynajmniej raz dziennie poświęcić kwadrans na spokojny, ale ciągły marsz.
Prosty sposób na lepsze zdrowie
Dłuższy spacer to najtańszy i najłatwiejszy sposób na poprawę zdrowia. Nie wymaga sprzętu ani specjalnego przygotowania – wystarczy założyć wygodne buty i wyjść z domu. Regularne spacery pomagają obniżyć ciśnienie, poprawiają nastrój, wzmacniają odporność i chronią przed chorobami cywilizacyjnymi.
Badacze podkreślają, że nawet osoby prowadzące siedzący tryb życia mogą odczuć korzyści już po kilku tygodniach. Wystarczy jeden dłuższy spacer dziennie, by poprawić samopoczucie i wydolność organizmu.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli do tej pory chodziłeś kilka razy dziennie po kilka minut, spróbuj zmienić nawyki. Postaw na jeden, dłuższy spacer, który pozwoli ci naprawdę się rozruszać. Kwadrans spokojnego marszu może przynieść więcej niż godzina przerwanych przechadzek.
Dłuższy spacer to prosty sposób, by zadbać o serce, poprawić kondycję i obniżyć poziom stresu. Czasem wystarczy piętnaście minut, by zrobić dla zdrowia więcej, niż sądzisz.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.