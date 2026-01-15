„To nie pomyłka, to pułapka”. Pilny apel banku w sprawie przelewów BLIK
Klienci bankowości mobilnej muszą zachować szczególną ostrożność. BNP Paribas wydał krytyczne ostrzeżenie dotyczące nowego wariantu oszustwa. Przestępcy wykorzystują mechanizm „błędu systemu” i ludzką uczciwość, by wyłudzać pieniądze. Jeśli na Twoje konto niespodziewanie wpłynęły środki – nie działaj pochopnie.
Instytucja finansowa zareagowała na rosnącą skalę wyłudzeń, publikując na swojej stronie internetowej komunikat bezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że problem nie dotyczy wyłącznie klientów BNP Paribas, ale każdej osoby posiadającej aplikację bankową z funkcją szybkich przelewów na numer telefonu. Nowa metoda złodziei jest wyjątkowo podstępna, ponieważ w pierwszej fazie ofiara… otrzymuje pieniądze, zamiast je tracić.
Fałszywa okazja i przypadkowy numer
Mechanizm przestępstwa jest wieloetapowy i angażuje osoby trzecie. Oszuści zamieszczają w internecie atrakcyjne ogłoszenia sprzedaży produktów (często elektroniki w zaniżonych cenach). Gdy znajduje się chętny na zakup, przestępca podaje mu numer telefonu do płatności BLIK. Haczyk polega na tym, że nie jest to numer oszusta, lecz przypadkowej osoby – być może właśnie Twój.
Kupujący, przekonany, że płaci za towar, wysyła przelew na Twój numer telefonu. Ty widzisz na koncie niespodziewany wpływ środków i w tym momencie rozpoczyna się druga faza ataku.
„Błąd systemu” i prośba o zwrot
Chwilę po otrzymaniu przelewu, do nieświadomego odbiorcy dzwoni oszust. Tłumaczy, że nastąpiła pomyłka lub „błąd systemu” i prosi o szybki zwrot pieniędzy. Kluczowym elementem manipulacji jest prośba, by środki odesłać na inny numer konta lub telefonu niż ten, od którego wpłynęły.
Bankowcy podkreślają: nagły wpływ środków połączony z telefonem od nieznajomego to nie usterka techniczna, lecz wyrachowana metoda przestępców. Odesłanie pieniędzy na wskazany przez oszusta rachunek sprawia, że tracimy ślad transakcji, a my sami możemy zostać wplątani w pośrednictwo w kradzieży.
Co to oznacza dla Ciebie? Procedura bezpieczeństwa
Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, Twoja reakcja może uchronić Ciebie i inną ofiarę (osobę, która faktycznie wysłała pieniądze) przed stratami. Oto co musisz zrobić:
- Zachowaj spokój: Nie ulegaj presji dzwoniącego, który domaga się natychmiastowego zwrotu. Nie wykonuj żadnych przelewów w pośpiechu.
- Nie odsyłaj na inny numer: BNP Paribas ostrzega – nigdy nie zwracaj środków na rachunek inny niż ten, z którego przyszły. To podstawowa zasada bezpieczeństwa.
- Zgłoś sprawę: Każdy taki incydent najlepiej niezwłocznie zgłosić do swojego banku. Pracownicy infolinii poinstruują Cię, jak bezpiecznie zwrócić środki do prawowitego nadawcy (często odbywa się to drogą reklamacji bankowej), bez udziału podejrzanych pośredników.
- Weryfikuj nadawcę: Sprawdź w historii transakcji, kto dokładnie wysłał pieniądze. Często dane nadawcy nie będą zgadzać się z danymi osoby, która do Ciebie dzwoni.
